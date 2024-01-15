達沃斯WEF調查：全球經濟今年「不穩定」 要怪這三大因素

今年在世界經濟論壇（WEF）年會前做的調查顯示，多數經濟學家預期，今年將是全球經濟充滿不確定性的一年。 （路透）

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）針對頂尖經濟學家做的最新調查顯示，全球經濟將面臨成長前景疲軟和充滿不確定性的一年，主因為地緣政治衝突、融資 條件緊縮和人工智慧（AI ）的顛覆性影響。

WEF的新經濟與社會中心15日發布「首席經濟學家展望」報告查，訪調逾60位來自全球產官界的首席經濟學家，嘗試為決策官員和商界領袖勾勒出優先事項。這份報告每年會在WEF開幕前發布，今年的開幕時間為15日。

結果顯示，約56%的受訪者預期今年全球整體經濟狀況將減弱，且各地前景高度分歧。多數受訪者對中國大陸和美國經濟會降溫或轉強看法不一，對歐洲卻有普遍共識，認為成長只會疲軟或極為疲軟。

受訪經濟學家對南亞、東亞及太平洋的前景看法則較正面，大多數受訪者預期今年至少將溫和成長。

70%受訪者預期，隨著通膨和勞動市場緊俏程度降低，金融情勢將會開始放鬆，反映全球央行 暗示利率已觸頂的評論。

受訪者認為，AI將對全球經濟造成不均等的深遠影響：94%受訪者預期，AI將在未來五年大幅提升高所得經濟體的生產力，但預期低所得經濟體也會出現相同情況的受訪者占比只有53%。

WEF也發表了一份對107個經濟體的經濟成長「品質」的研究，得出的結論是，多數國家的成長方式既不具備環境永續性，也不具社會包容性。

WEF常務董事札希迪（Saadia Zahidi）說：「重振全球經濟成長對因應關鍵挑戰而言至關重要，但光成長還不夠。」

WEF表示，正發起一項運動，定義新的成長途徑，並幫助決策官員以社會、環境及其他優先事項，取得成長的平衡。