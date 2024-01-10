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日本工資增長速度放緩 央行有理由維持利率不變

編譯季晶晶／綜合外電
日本勞工平均工資增長速度在11月大幅放緩。（歐新社）
日本勞工平均工資增長速度在11月大幅放緩。（歐新社）

日本時報報導，根據日本勞動省周三公布的數據，11月勞工平均工資僅較前一個月成長0.2%，相較於10月成長1.5%已大幅放緩，不如經濟學家預期的能保持穩定。實質薪資下滑3%，降幅高於市場共識2%。

事態發展並非日本央行所樂見。央行總裁植田和男正關注薪資走勢，尋找有否足夠的動能，讓央行永續實現2%的通膨目標。

預計3月結束的年度工資談判備受重視。日本最大聯合工會「日本勞動組合總連合會」正敦促企業調高工資至少5%。

上月底，植田和男告訴日本放送協會（NHK）說，即使等不到較小型企業工資討論的最終結果，但兩周後要召開利率政策會議的央行還是可能做成決定。

周三的數據支持央行在本月按兵不動，但不可能阻止經濟學家預測，央行未來幾個月會升息。升息的可能時機是4月的貨幣政策會議。

瑞穗研究與技術公司資深經濟學家Saisuke Sakai說：「夏季以來，普通工人的工資一直以大約2%的速度穩步增長。」

標普全球市場情報公司（S&P Global Market Intelligence）首席經濟學家Harumi Taguchi雖然認為「工資沒趕上物價」，但仍預期最早4月退出負利率。

央行 日本 利率

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