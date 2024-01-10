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避走紅海海運運價翻倍 貨主開始懷疑船公司變相漲價

編譯劉忠勇／綜合外電
船公司的立場正如Hapag-Lloyd的發言人所說，無論任何情況，都不會讓船員和船隻置身危險之中。（路透）
船公司的立場正如Hapag-Lloyd的發言人所說，無論任何情況，都不會讓船員和船隻置身危險之中。（路透）

海運業者為避免遭到胡塞叛軍襲擾而遠避紅海，不僅導致運價大漲，貨運也耽延。華爾街日報報導，對於貨櫃輪改道所加收的額外費用，西方進口商無不怨聲載道，開始懷疑海運業者藉機漲價。

海運諮詢機構德魯里（Drewry）指出，去年11月底以來，全球40呎貨櫃的運輸成本幾乎翻漲一倍。過去兩周，傳統經過蘇伊士運河的航線漲得更厲害。1月4日止的一周，中國到荷蘭鹿特丹之間運送貨櫃的現貨市場價格達到3,577美元，較前一周上漲115%。

美國零售商 Tractor Supply的供應鏈長 Colin Yankee告訴華爾街日報：「所有貨主都想搞清楚的是，目前的報價是否符合海運公司額外付出的成本，而不純是為了抵銷其他航線較差運價或者只想全面漲價。」

在美國領導的多國海軍巡弋紅海後，胡塞襲擊近日已沒有那麼頻繁，但馬士基和Hapag-Lloyd在內的海運業者仍表示，他們的船隻仍將避走紅海。航運業者估計，去年12月初以來，全球十大貨櫃輪業者已有大約2,000億美元的貨物避開紅海。

德國Hapag-Lloyd的發言人 Nils Haupt 說：「無論任何情況，我們都不會讓我們的船員和船隻置身危險之中。」

不過，海運成本增加，再度引發進口商與海運業者之間的緊張關係。先前在疫情期間，因貨運需求超過船隻供應，推高了航運費用，為海運業者帶來空前獲利。

DHL全球貨運美洲區的海運主管Goetz Alebrand說：「考慮到我們過去經歷的情況，彼此多少有點缺乏信任。」

海運業專家表示，即使是和船公司商定長約的進口商，也受到更高成本的影響，因為海運業者開始加收附加費，每只貨櫃從數百美元到超過1,000美元不等，以支應從紅海改道所增加的成本。

丹麥顧問公司Vespucci Maritime執行長 Lars Jensen表示，轉向遠繞非洲的更長航線，提高了燃料和保險成本，可用的貨櫃也少了。但Jensen指出，漲價幅度「遠遠超出」支付額外成本的實際需求。

華爾街 疫情 蘇伊士運河

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