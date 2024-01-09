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各國選前「失控」舉債大撒幣 恐招致債市反撲

編譯簡國帆／綜合外電
投資人警告，世界各地政府的公共債務正處於「失控」水準，勢將招致債市反撲。（路透）
投資人警告，世界各地政府的公共債務正處於「失控」水準，勢將招致債市反撲。（路透）

投資人警告，世界各地政府的公共債務正處於「失控」水準，且各國選前毫無節制地舉債撒錢承諾，勢必將招致債市反撲。

英國金融時報（FT）報導，美國和英國未來一年的公債發行金額金預料將飆升至歷史新高（不計新冠疫情初期），Apollo全球管理公司估算，美國財政部今年將發行4兆美元的2年期~30年期公債，高於去年的3兆美元，另據RBC資本市場計算，美國在今年9月底止的12個月內，經聯準會（Fed）購債與現有債務到期調整後的新發債額，將是1.6兆美元，為史上次高，2024~2025年的淨發債額更將突破新冠疫情期間水準。

預料今年將舉行大選的英國，發債額也邁向歷來次高，僅次於2020年，不計英國央行購債、但納入英國央行出售持有公債的淨發債額，將約為過去十年平均值的三倍多。在歐陸，NatWest推估歐元區十大國家今年共將發行約1.2兆歐元的債券，約與去年相同，但納入量化緊縮（QT）的影響、不計再融資現有債券後，今年淨發債額預料將增加約18%至6,400億歐元。

國際金融協會（IIF）數據顯示，新興市場在去年公債占國內生產毛額（GDP）比率增至68.2%的新高水準後，今年也將大舉發債。該機構警告，新興市場即將到來的一連串選舉、以及目前的地緣政治爭端，「引發對政府舉債與財政紀律的疑慮，包括印度、南非、巴基斯坦及美國」。

多國舉債「失控」

IIF警告，「若即將到來的選舉造成意在控制社會緊張的民粹政策，結果可能是更高的政府舉債額、依然低迷的財政節制」，最近全球選舉的政府支出暴增，可能近一步加重許多國家員已沉重的債息負擔。

基金經理人警告，各國的舉債規模將引發投資人關注。駿利亨德森投資（Janus Henderson）全球固定收益部門主管塞林斯基（Jim Cielinski）指出，各國財政赤字「失控，實際情況是沒有確切控制住的機制」，各國發債額可能成為「未來六到12個月」的市場重大憂慮。

PGIM固定收益公司全球債券部門主管提普（Robert Tipp）認為，相較於過去幾百年，世界正處於政府債務失控的環境，「大家都在發債，不管是在美國還是義大利，但最近已有一些跡象顯示，投資人和信評機構開始再度評估這點」。

選舉年的發債活動向來熱絡，因為政治領袖都想大撒幣提振選情。隨著美國將在11月5日舉行總統大選，各政治光譜的候選人都不太支持財政節制。

富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）歐洲固定收益部門主管薩恩（David Zahn）表示，基於目前美國總統大選的熱門人選是現任總統拜登和前總統川普，選後情勢看來不會有太大改變，仍將大肆支出，「這最後可能在美國引發問題」。

國際貨幣基金（IMF）估算，美國未來四年的財政赤字占GDP比率將盤旋於6.5%~8%，遠高於2022年的不到4%。到2028年時，美國利息支出占GPD比重預料將升至4.5%，也高於2022年的不到3%。

投資 債券 美國總統大選

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