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防堵中國祭關稅 西方引發新風險

編譯林奇賢／綜合報導
西方國家降低依賴中國大陸供應鏈，但目前證據顯示，這正引發新的風險。（路透）
西方國家降低依賴中國大陸供應鏈，但目前證據顯示，這正引發新的風險。（路透）

西方國家為降低對中國供應鏈的風險，近幾年祭出關稅、或在友好國家建立供應鏈等措施。但目前證據顯示，這正引發新的風險，例如美國買家的成本變高。而且，若台灣等地方爆發實際衝突，西方也可能更難加碼對中國實施制裁和貿易管制。

華爾街日報（WSJ）報導，在東南亞、印度或墨西哥設廠有其優勢，但就目前而言，亞洲的供應鏈看起來似乎只是在拉長，例如不在中國大陸、而是在越南或泰國組裝陸製零件。

國際清算銀行（BIS）研究人員去年10月發表的文章指出，跨境供應商網路（尤其是涉及美中）2021年來已拉長，但未變得更「密集」。換言之，每名客戶的平均供應商數量並未增加。在供應商數量相同的情況下，供應鏈卻更迂迴，意味著複雜性增加、透明度降低，但不見得更有韌性。

供應鏈拉長可能意味成本會跟著升高。歐洲智庫經濟政策研究中心（CEPR）去年9月的研究發現，自2017年以來，美國大幅減少從中國進口商品、改從越南進口，而美國從越南進口的成本在同一時期也上漲近10%。

聯準會（Fed）、彼得森國際經濟研究所（PIIE）和其他機構的研究則顯示，川普時代的關稅可能會提高下游產業的進口成本，從而減少美國製造業的整體就業和產出。

供應鏈 越南 關稅

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