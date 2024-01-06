歐元區通膨回升 降息添變數

歐元區12月通膨率一如市場預期回升，扭轉連降六個月的下滑走勢。（路透）

歐元區12月通膨率一如市場預期回升，扭轉連降六個月的下滑走勢。通膨回升為歐洲央行（ECB）維持利率 在紀錄高點的政策立場提供論據，也給市場押注ECB今年迅速降息 的展望平添變數。

歐盟統計局5日公布，歐元區12月消費者物價較一年前躍漲2.9%，比11月的2.4%加速。這結果與彭博資訊訪調經濟學家平均預測相符。通膨回升主要反映技術因素，特別是德、法等國政府結束能源補貼，使年比通膨數據受基期效應影響。

12月數據也顯示，歐元區通膨已起了結構性的變化，儘管整體通膨率可能因基期和財政效應撐起，整體大趨勢仍指向通膨降溫。

今後焦點轉向工資協議和全球地緣政治緊張情勢，對物價有何影響。大致而言，歐元區工資協議將在第1季敲定，但相關數據5月出爐，也因此可能要到2024年中，決策官員才能確定整體通膨的輪廓。

地緣政治緊張情勢較難預測。以色列與哈瑪斯交戰目前為止對能源價格影響輕微，但最近蘇伊士運河 航運受阻已推升運價。

這本身對物價影響不大，但若貨物運抵歐洲的時間拖長、造成缺貨，就可能助長貨物通膨。

市場與決策官員對通膨及利率走向看法分歧。投資人押注ECB今年將調降利率六次，可能3月或4月就啟動；決策官員則聲稱，可能要到年中，才有把握通膨已控制下來。

德國商業銀行經濟學家魏爾說：「通膨還沒被打敗。ECB基準利率調降程度可能遠不如市場預期。」

ECB貨幣決策會議訂於25日舉行，決策官員已表明希望先見到工資壓力降溫跡象，確定通膨滑向2%目標已上軌道。根據ECB自己的預測，2024年歐元區通膨將盤旋在2.5%~3%之間，然後在2025年降回2%。史坦標普全球市場情報公司經濟學家易斯卡洛說：「市場預期3月啟動降息或許太早，畢竟ECB會想掌握更多工資緩和的證據，再決定降息。」