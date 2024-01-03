戰爭、氣候、能源轉型…全球供應鏈2024年也難一帆風順

供應鏈在2024年遭遇的干擾並未消減，包括地緣政治衝突、氣候變遷及美國勞資協商等。（美聯社）

在新冠疫情 阻撓全球供應鏈 後，新冠疫情已退，但供應鏈在2024年遭遇的干擾卻未消減，包括地緣政治衝突、氣候變遷及美國勞資協商等，促使已擬定供應鏈新戰略的企業，不得不加速付諸實踐。

全球供應鏈在2024年之初，遭受到巴拿馬運河和蘇伊士運河受阻的干擾，巴拿馬正因乾旱而限縮巴拿馬運河的每日航行船舶數量，蘇伊士運河也遭遇紅海航線可能遭葉門武裝組織青年運動（Houthi，又譯胡塞）攻擊的憂慮，意味著航商必須繞道，拉長運輸時間一周以上。貨攬業者Flexport指出，船舶繞道代表航商設定的船期、及託運人對運費的預期，「現在都毫無意義」。

地緣政治緊張似乎將在企業採購和配銷扮演更重要的角色，可能迫使一些國家和企業調整過去幾十年來的貿易路線。全球貿易流正在轉向，進口商日益把目光從中國大陸轉向越南、印度和墨西哥 等國的替代供應商，2024年對替代供應商的需求將持續增加。

然而，這些國家也持續遇到供應鏈瓶頸。美墨邊境干擾頻傳，美國海關與邊境保護局（CBP）最近幾個月不時關閉鐵路和卡車檢查點，以抽調人員協助邊境巡邏人員處理大批湧入的移民。

許多企業已成功去化在新冠疫情期間所積累的庫存，現在多數庫存都已恢復到疫前水準，進口商正在下新的訂單。標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的分析師指出，高利率提高了保持高庫存的成本，可能會促使一些企業回頭採用「及時」（just-in-time）策略，物流服務供應商因而須靈活因應客戶的彈性做法。

而且，隨著航運公司將陸續收到新船，運能充裕意味著進口業者得以縮減在新冠疫情期間締結的合作關係。

美國入境貨運、從港口運輸貨物到工廠、再流向零售市場的國內供應鏈，因此都已重塑。在2023年最後幾個月，進入美國西岸港口的貨物比一年前激增二位數百分比，進入東岸和墨西哥灣沿岸港口的貨物量則減少，這個趨勢可能在2024年加速，因為代表東海岸和墨西哥灣沿岸港口碼頭工人的工會負責人已警告，除非以新的勞資協議，取代預定今年9月到期的合約，否則東岸港口工會可能發動罷工。

同時，新創公司和既有企業正在建立以乾淨能源為基礎的新供應鏈。這些因素都正衝擊著半導體到消費品的供應鏈，帶給海運公司、卡車貨運公司和其他貨運及物流公司諸多挑戰，迫使努力提高營運韌性和靈活度的公司，須根據貨物流動的轉向和需求調配資源。