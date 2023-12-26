印度新省長會見鴻海印度團隊 承諾提供投資協助

印度 泰倫加納省（Telangana）新上任的省長芮迪（Revanth Reddy），26日會見鴻海 印度團隊的代表，並承諾將為鴻海進行中的投資 計畫，提供一切必要協助。

泰倫加納省省長辦公室在社群平台X貼出雙方會面的照片，並在發布的新聞稿中表示，芮迪承諾簡化投資程序，把泰倫加納省打造成印度第一的工業重鎮。

今年11月，泰倫加納省在省議會選舉中變天，國大黨（Congress）擊敗印度人民黨（BJP）奪得執政權，芮迪出任新省長。

鴻海董事長劉揚偉今年3月也曾到泰倫加納省參訪，拜會了當時的省長拉奧（K.Chandrashekar Rao）。

另一方面，「印度商業在線」（The Hindu Business Line）引述高層官員報導，泰倫加納省正嘗試說服鴻海前來設立顯示器工廠、半導體封測廠（OSAT）、半導體工廠、電動車廠和筆電生產設施。

印度新聞信託社（PTI）曾報導，鴻海今年3月與泰倫加納省政府簽署協議，投資5億5000萬美元興建電子產品製造工廠，未來2年間初步可創造2萬5000個就業機會，整項投資則可創造10萬個就業機會。

鴻海新廠今年5月已經在泰倫加納省的康加拉．卡蘭（Kongara Kalan）工業園區舉行動土典禮，預計可在明年5月開始運作，外傳將生產蘋果耳機等產品。