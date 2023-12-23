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安哥拉驚傳下月退出OPEC

編譯葉亭均、陳律安／綜合報導
安哥拉21日表示，將退出油國組織OPEC。（美聯社）
安哥拉21日表示，將退出油國組織OPEC。（美聯社）

非洲產油國安哥拉21日宣布退出石油輸出國組織（OPEC），預定明年元旦生效，主因在產量配額上與其他會員國發生激烈爭執，此舉勢必衝擊由沙烏地阿拉伯主導的OPEC。

OPEC 11月要求安哥拉，將每日產量目標減少到111萬桶，以反映安哥拉石油產量持續減少，但遭魯安達當局拒絕。安哥拉國家媒體21日報導，石油部長阿塞維多已決定退出OPEC，「我們感覺...安哥拉若留在OPEC，將無法取得任何利益，為了維護自身權益，決定退出」。安哥拉退出後，OPEC會員國將減少到12國。

投資人權衡安哥拉退出OPEC、美國產量激增、以及紅海航運遇襲風險等因素，國際油價21日應聲收跌，布蘭特原油2月期貨、與西德州原油2月期貨分別收跌0.39%和0.44%。這兩大原油期貨在22日早盤回升。

由於安哥拉宣告退出OPEC，令人們質疑該產油國集團透過限制全球供應來支撐油價的成效。近幾個月來，領導OPEC的沙烏地阿拉伯一直在爭取支持，以擴大減產並提振油價。

航運追蹤公司Kpler首席石油分析師史密斯表示：「OPEC似乎正在輸掉將油價維持在較高水平的戰役。」他說，美國等非OPEC產油國已經在填補供應缺口。安哥拉2007年加入OPEC，石油產量約每日110萬桶，OPEC石油總產量為每日2,800萬桶。

史密斯表示，安哥拉退出OPEC，使人們對OPEC的凝聚力和方向產生疑問，儘管該國是最小的產油國之一，其退出對全球供應的影響可能有限。

阿曼能源部前市場秘書長阿爾亞米說：「這顯示出OPEC內部並無共識，這種情況已維持一段時間。這勢必會帶來後果，但我想其他國家不會跟進。」

美國能源資訊署（EIA）表示，上周美國原油產量增至創紀錄的每日1,330萬桶，打破先前的1,320萬桶紀錄。

葉門叛軍青年運動最近為支持巴勒斯坦，對駛往以色列港口的船隻發動襲擊，迫使主要海運公司避開紅海，擾亂全球貿易。

石油 油價 沙烏地阿拉伯

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