擠下日圓 人民幣躍全球第四大支付貨幣 經濟學者揭主因

據SWIFT國際支付平台的數據，11月人民幣在全球支付比重增加到4.6%，是2022年元月以來首度超越日圓，成為全球第四大最通用貨幣。 （路透）

人民幣占全球支付性交易的比重在近兩年期間首度超越日圓，主因中國利率 偏低，使人民幣作為貿易融資貨幣 的吸引力大增。

據SWIFT國際支付平台公布的數據，11月人民幣在全球支付比重為4.6%，比10月的3.6%大幅上升，也是從2022年元月以來首度超越日圓，成為全球第四大最通用的貨幣，次於美元、歐元及英鎊。分析師指出，中國當局應該歡迎人民幣國際化所取得進展。

法國巴黎銀行亞太區經濟學家羅念慈表示，今年人民幣在國際間的通用度穩定提高，而11月的數據「甚至可能是人民幣占SWIFT比重緩步提高的開始」。

經濟學者表示，這主要是因為中國降低利率，使人民幣在貿易融資領域更具競爭力。中國政策利率目前為3.45%，而美國Fed聯邦資金利率高達5.25%~5.50%。

SWIFT的數據也指出，11月人民幣占貿易融資比率為5.7%，高於10月時的5.1%，也使人民幣取代歐元，成為比重第二高的貨幣；歐元比重從今年9月起一直低於人民幣。不過與美元高達80%的比重相比，仍遠遠落後。

渣大銀行大中華區經濟學者劉建恆表示，由於人民幣利率走低，近月來貿易融資的潛在動能正在改變。由於人民銀行貨幣政策傾向寬鬆，而西方國家央行仍維持高利率。人民幣貿易融資成本已經到了對一些貿易夥伴具有吸引力的水位，這也讓人民幣在貿易融資舞台的角色加重。

另外西方國家制裁俄羅斯等多個國家，也使人民幣在全球支付體系中更為通用。新加坡銀行首席經濟學者莫希─烏丁表示，人民幣在國際支付體系中的比重加速提高，一部分是反映地緣政治情勢；加上長期性的貿易流動趨勢，可能使人民幣的比重加速提高。

瑞聯投顧（UBP）經濟學者卡沙諾瓦表示，人民幣比重提升，並不是完全源自於俄羅斯，一些亞洲國家以及一些高度依賴中國需求的國家，使用人民幣作為清算工具的比重也都增加。