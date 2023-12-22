我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市議會通過 禁止房東查租客犯罪紀錄

迎跨年 時報廣場巨型「2024」數字燈就位

擠下日圓 人民幣躍全球第四大支付貨幣 經濟學者揭主因

編譯任中原／綜合外電
據SWIFT國際支付平台的數據，11月人民幣在全球支付比重增加到4.6%，是2022年元月以來首度超越日圓，成為全球第四大最通用貨幣。 （路透）
據SWIFT國際支付平台的數據，11月人民幣在全球支付比重增加到4.6%，是2022年元月以來首度超越日圓，成為全球第四大最通用貨幣。 （路透）

人民幣占全球支付性交易的比重在近兩年期間首度超越日圓，主因中國利率偏低，使人民幣作為貿易融資貨幣的吸引力大增。

據SWIFT國際支付平台公布的數據，11月人民幣在全球支付比重為4.6%，比10月的3.6%大幅上升，也是從2022年元月以來首度超越日圓，成為全球第四大最通用的貨幣，次於美元、歐元及英鎊。分析師指出，中國當局應該歡迎人民幣國際化所取得進展。

法國巴黎銀行亞太區經濟學家羅念慈表示，今年人民幣在國際間的通用度穩定提高，而11月的數據「甚至可能是人民幣占SWIFT比重緩步提高的開始」。

經濟學者表示，這主要是因為中國降低利率，使人民幣在貿易融資領域更具競爭力。中國政策利率目前為3.45%，而美國Fed聯邦資金利率高達5.25%~5.50%。

SWIFT的數據也指出，11月人民幣占貿易融資比率為5.7%，高於10月時的5.1%，也使人民幣取代歐元，成為比重第二高的貨幣；歐元比重從今年9月起一直低於人民幣。不過與美元高達80%的比重相比，仍遠遠落後。

渣大銀行大中華區經濟學者劉建恆表示，由於人民幣利率走低，近月來貿易融資的潛在動能正在改變。由於人民銀行貨幣政策傾向寬鬆，而西方國家央行仍維持高利率。人民幣貿易融資成本已經到了對一些貿易夥伴具有吸引力的水位，這也讓人民幣在貿易融資舞台的角色加重。

另外西方國家制裁俄羅斯等多個國家，也使人民幣在全球支付體系中更為通用。新加坡銀行首席經濟學者莫希─烏丁表示，人民幣在國際支付體系中的比重加速提高，一部分是反映地緣政治情勢；加上長期性的貿易流動趨勢，可能使人民幣的比重加速提高。

瑞聯投顧（UBP）經濟學者卡沙諾瓦表示，人民幣比重提升，並不是完全源自於俄羅斯，一些亞洲國家以及一些高度依賴中國需求的國家，使用人民幣作為清算工具的比重也都增加。

融資 利率 貨幣

上一則

日本11月核心通膨降溫 緩和日銀退場壓力

延伸閱讀

人民幣國際支付市占創新高 超日圓成全球第4大貨幣

人民幣國際支付市占創新高 超日圓成全球第4大貨幣
俄烏戰爭波及 南韓現代汽車將出售俄羅斯製造廠

俄烏戰爭波及 南韓現代汽車將出售俄羅斯製造廠
日銀超寬鬆退場 料明年中行動

日銀超寬鬆退場 料明年中行動
假日季價格稍跌 購物消費有如打折

假日季價格稍跌 購物消費有如打折

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）

「鷹王」早露口風 3條件促Fed急轉鴿 但市場估3月降息卻是會錯意？

2023-12-14 06:18

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷