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運量原本過剩 物流業預警貨櫃運價急漲之勢勢將反轉

編譯劉忠勇／綜合外電
多家大型海航運公司已開始改變原本途經蘇伊士運河進入紅海的航線。（路透）
多家大型海航運公司已開始改變原本途經蘇伊士運河進入紅海的航線。（路透）

路透引述線上貨櫃物流平台的負責人報導，紅海航運遭襲導致的貨櫃運價上漲，但由於市場本來供過於求，可能不出三到九個月，就會回落12月初的水準。

鹿特丹和漢堡的貨櫃運價上周大漲約10%，每40英尺高櫃運價報1,310-1,350美元。伊朗支持的葉門武裝份子在紅海攔截商船，迫使各大航運公司改變航線。

艾世捷公司（Container xChange ）聯合創辦人暨執行長 Christian Roeloffs 在路透全球市場論壇（GMF）上表示，由於貨櫃輪改道繞行非洲南端好望角，無法準時抵達目的地，以致貨櫃輪不足，推升了貨櫃運價。

英國石油已暫停所有紅海航運，馬士基在內的多家大型海航運公司也開始改變原本經過蘇伊士運河的航線。改繞非洲的新航道會增加航程時間並提高了成本。

Roeloffs預料，美國為首執行多國護航任務，可以確保紅海海上的貨運往來，再加上貨櫃市場本身供應過剩的情況，都有助於控制住貨櫃運價。

據估計，遶道非洲會增加約10-12天的運輸時間。Roeloffs表示，這將耗掉大約140萬到180萬個20呎貨櫃（TEU），占全球貨櫃運量約5%。

他說：「貨櫃航運供應大幅過剩，即使吸收掉5%運量，也不會對貨櫃價格產生長期影響。」他預料運價將回落至攻擊事件前的水準。

石油 伊朗 蘇伊士運河

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