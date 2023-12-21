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歐盟掛牌新車 電動車占半

編譯陳律安／綜合報導
歐洲汽車製造商協會表示，今年1~11月歐盟所掛牌的新車中，各類電動車款已占據近半壁江山。（美聯社）
歐洲汽車製造商協會表示，今年1~11月歐盟所掛牌的新車中，各類電動車款已占據近半壁江山。（美聯社）

歐洲汽車製造商協會（ACEA）表示，今年1~11月歐盟所掛牌的新車中，各類電動車款已占據近半壁江山，然而該協會擔憂，在中國大陸和美國強力競爭下，歐洲電動車產業恐落於人後。

路透報導，ACEA於20日公布的數據顯示，今年到11月為止，含純電動車、插電式油電混合車及油電車在內的電動車銷售，占歐盟新車掛牌數的比重逾47.6%，比去年同期激增43%。以單月來看，11月歐盟的新車銷售增加6.7%，連續第16個月正成長，電動車掛牌數也年增13.3%，汽油車則增加4.2%、柴油車劇減10.3%。

儘管歐洲最大電動車市德國的電動車掛牌數銳減22.5%，但歐盟電動車11月銷量仍年增16.4%至14萬4,378輛。在電氣化車款中，消費者持續對油電車青睞有加，11月掛牌數激增28.7%，插電式油電車則下跌22.1%。

積壓需求、通膨急降使家庭財務更有餘裕，使車廠受惠。彭博行業研究預估，歐洲今年汽車銷量有望成長14%。然而，歐元區衰退的風險仍相當高，補助縮水也讓電動車需求下滑；充電基礎設施不完善、品質差強人意的車款，都令買家卻步。

ACEA 12月稍早警告，若無歐盟製造策略的大力支持，在中國大陸支配電動車供應鏈和美國的獎勵措施下，歐洲電動車產業可能陷入落後。

一些車廠和分析師指出，電動車需求在過去幾個月已進入高原期。歐洲最大車廠福斯10月說，電動車需求的進展不如預期；豪華車廠賓士也警告，在削價競爭和供應鏈問題下，電動車市將陷入割喉戰。

美國億萬富豪馬斯克執掌的電動車大廠特斯拉，11月的歐盟銷售激增近45%，占歐盟純電動車掛牌數近22%。

ACEA也說，含歐盟、英國及歐洲自由貿易聯盟在內的新車掛牌量，於11月成長6%至108萬輛。

電動車 歐盟 供應鏈

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