鴻海要在印度複製中國經驗的難題之一：勞工宿舍問題

在印度泰米爾納德邦的手機組裝工廠產線。（彭博資訊）

印度 想吸引蘋果等大廠的製造業者進駐，可能必須先解決一大難題：大批勞工 的住宿問題。

英國金融時報報導，中國在崛起成為「世界工廠」的過程中，數以億計的農民工扮演了重要角色。但印度勞工是否願意長時間離家、忍耐宿舍的床成了他們唯一私人空間，是個問題。

印度勞工傾向通勤 不願離家住宿舍

一位接近蘋果最大代工業者鴻海 的人士表示：「當我們在深圳展開製造時，所有工人都來自遠方，因此從一開始就有必要為他們蓋宿舍。」「在印度，迄今的主要模式是靠交通接駁車把員工從家鄉載運過來，但隨著規模擴大，這種方式無法延續。」鴻海對此不願置評。

這類工廠牽涉的勞工人數可能非常龐大，例如鴻海位於鄭州的iPhone組裝廠在旺季會僱用多達30萬人。

由於女性在這塊電子業中扮演要角，工人住宿問題尤其迫切。在中國、越南等歷史悠久的製造重鎮，女性占勞動力的一大部分，勞工宿舍是企業聚焦的核心環節，預監管問題、貿易關稅與勞動法規等環節同等重要。

印度在工廠工作的女性勞工比多數其他亞洲國家來得少，主要涉及通勤時的安全問題，而且與社會對女性工作的污名問題有關，這使得勞工宿舍問題尤其重要。

印度國際經濟關係研究委員會教授卡普爾（Radhicka Kapur）說：「一串往後倒退的社會和文化規範限制了女性在產業裡工作…但這也代表這裡有能夠吸引女性的龐大機會。」

印度地方政府協助蓋宿舍

隨著蘋果和鴻海把更多製造遷移至印度南部，企業和當地官員正為興建宿舍進行規劃，這些宿舍將容納數萬張床。

印度官員向金融時報透露，在印度電子重鎮泰米爾納德邦，也就是鴻海設有iPhone主要組裝廠的地區，當地政府正在設立多個街區，能容納約1.8萬名女性。根據接近鴻海的人士透露，鴻海預期會占用所有這些容納勞工住宿的量能。鴻海預料未來幾個月內會在泰米爾納德邦蓋另一座宿舍，可容納另外兩萬名勞工。

泰米爾納德邦投資促進機構Guidance Tamil Nadu執行長文努戈帕蘭表示：「如此大規模的容納量能，國家必須介入，而非讓市場力量進行。我相信我們需要更多這類計畫。」

在印度IT重鎮班加羅爾所在的卡納塔卡邦，鴻海的另一座工廠已經動土，當地政府制定了一項政策草案以支援並建造宿舍。卡納塔卡邦資訊部長卡爾基（Priyank Kharge）表示：「投資者正在審查這項政策，會向政府提出回饋意見」，目標是為勞工提供減少赴工廠通勤時間的辦法。

在印度最親商的泰倫迦納邦，當地政府允許投資者把工廠用地的20%用於興建宿舍，節省額外收購房地產的成本。

鴻海正在興建一座能生產蘋果AirPods無線耳機的工廠，這座位於海得拉巴機場附近Kongara Kalan的工廠預料包含一座宿舍。

宿舍問題將限縮工廠聘僱勞工數

鴻海計劃在印度建造更多宿舍，凸顯出該公司要在印度這個全世界人口最多國家拓展製造業務，以及可能面臨的阻礙。截至6月，鴻海在印度的僱工人數僅5萬人，遠低於在中國的70萬至100萬人。

鴻海和台灣其他代工製造業者的主管屢次表示，不可能在印度或越南複製他們在中國建立的龐大生產結構，主要是這些國家的勞工不太願意離開家人、住進宿舍。

另一家iPhone供應商和碩的主管表示：「一般而言，印度人期望從家中通勤上班，下班後回家與家人共進晚餐。這會使得任何一家工廠的規模限縮在幾萬人以內。」