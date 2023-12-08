我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

救觀光…中國調降赴中簽證費 全球適用

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

WSJ：蘋果聯手鴻海、塔塔 目標iPhone印度製造占比25%

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果（Apple）和其供應商規劃在未來兩到三年內，每年在印度製造超過5,000萬支iPhone，在那之後的年產量將再增加數千萬支。（路透）
蘋果（Apple）和其供應商規劃在未來兩到三年內，每年在印度製造超過5,000萬支iPhone，在那之後的年產量將再增加數千萬支。（路透）

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，蘋果（Apple）和包括台灣鴻海（2317）在內的蘋果供應商，規劃未來兩到三年內，每年在印度製造超過5,000萬支iPhone，在那之後的年產量將再增加數千萬支。

若這個生產規畫能夠實現，在全球iPhone產量中，印度製造的比重將占四分之一；到2020年代末期，占比還會再提高。不過中國仍會是iPhone最大的生產地。

華爾街日報指出，蘋果近年逐步提高對印度的依賴，不過印度破舊的基礎建設和勞工法令限制，經常令企業營運比在中國更困難。其他問題像是，即使在對經商友善的邦，工會的反對還是很有影響力，有些蘋果供應商為因應繁忙的旺季，希望爭取到一天12小時工時的許可，就碰了壁。

供應鏈消息人士說，蘋果與鴻海為首的供應商普遍認為，在印度的初步進展順利，為將來擴大營運奠定了基礎。

直接了解建廠計畫的人士說，鴻海在印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）第一階段的廠區，計劃在明年4月開始營運，目標是接下來的兩、三年內，每年生產2,000萬支手機，主要是iPhone。他另表示，鴻海已在初步規劃另一個產能相近的工廠。

蘋果也選定印度，準備在當地為2025年上市、較低階iPhone進行新產品導入（NPI）。在這個製造階段，蘋果團隊與印度當地代工廠將合作，研究如何將產品設計藍圖與原型機轉入生產計畫等細節。這以往都只在中國進行。

知情人士表示，加上在鴻海接近清奈的現有廠房，以及近期被印度塔塔集團收購的另一座工廠，都有擴產的計畫，這些進展意味著蘋果打算在兩到三年內，在印度每年生產至少5,000 萬至6,000萬支iPhone。之後，年產能還會再增加數千萬支。

根據調研公司Counterpoint的資料，去年全球iPhone出貨逾2.2億支，數字近年都維持在這個水準。

印度 iPhone 鴻海

上一則

美債是否漲過了頭 今公布就業報告就能分曉

下一則

營收增速放緩到2020年來最慢 博通CEO期待AI救場

延伸閱讀

蘋果傳將iPad NPI轉移越南 強化中國外第二個製造中心

蘋果傳將iPad NPI轉移越南 強化中國外第二個製造中心
扭轉頹勢 蘋果將推新NB、平板

扭轉頹勢 蘋果將推新NB、平板
蒙面賊洗劫柏克萊蘋果店 搶走40支iPhone

蒙面賊洗劫柏克萊蘋果店 搶走40支iPhone
印媒：世界工廠直球對決 中國消印度長

印媒：世界工廠直球對決 中國消印度長

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
2023年即將走到盡頭，2024年投資什麼好？美銀策略師團隊開出一張2024年走勢看俏的資產清單，供投資人參考。（路透）

2024什麼題材最夯？美銀開「5大清單」 再揭別投資這類資產

2023-12-02 07:17
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

有錢就是任性 馬斯克朝客戶飆髒話 學者嘆：商業圈拿他沒轍

2023-12-01 07:16
2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023-12-06 05:49

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員
這些富翁雖省錢 卻不再做這三件節儉事

這些富翁雖省錢 卻不再做這三件節儉事