WSJ：蘋果聯手鴻海、塔塔 目標iPhone印度製造占比25%

蘋果（Apple）和其供應商規劃在未來兩到三年內，每年在印度製造超過5,000萬支iPhone，在那之後的年產量將再增加數千萬支。（路透）

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，蘋果（Apple）和包括台灣鴻海 （2317）在內的蘋果供應商，規劃未來兩到三年內，每年在印度 製造超過5,000萬支iPhone ，在那之後的年產量將再增加數千萬支。

若這個生產規畫能夠實現，在全球iPhone產量中，印度製造的比重將占四分之一；到2020年代末期，占比還會再提高。不過中國仍會是iPhone最大的生產地。

華爾街日報指出，蘋果近年逐步提高對印度的依賴，不過印度破舊的基礎建設和勞工法令限制，經常令企業營運比在中國更困難。其他問題像是，即使在對經商友善的邦，工會的反對還是很有影響力，有些蘋果供應商為因應繁忙的旺季，希望爭取到一天12小時工時的許可，就碰了壁。

供應鏈消息人士說，蘋果與鴻海為首的供應商普遍認為，在印度的初步進展順利，為將來擴大營運奠定了基礎。

直接了解建廠計畫的人士說，鴻海在印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）第一階段的廠區，計劃在明年4月開始營運，目標是接下來的兩、三年內，每年生產2,000萬支手機，主要是iPhone。他另表示，鴻海已在初步規劃另一個產能相近的工廠。

蘋果也選定印度，準備在當地為2025年上市、較低階iPhone進行新產品導入（NPI）。在這個製造階段，蘋果團隊與印度當地代工廠將合作，研究如何將產品設計藍圖與原型機轉入生產計畫等細節。這以往都只在中國進行。

知情人士表示，加上在鴻海接近清奈的現有廠房，以及近期被印度塔塔集團收購的另一座工廠，都有擴產的計畫，這些進展意味著蘋果打算在兩到三年內，在印度每年生產至少5,000 萬至6,000萬支iPhone。之後，年產能還會再增加數千萬支。

根據調研公司Counterpoint的資料，去年全球iPhone出貨逾2.2億支，數字近年都維持在這個水準。