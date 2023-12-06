我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

逼你換新機？南韓用戶控「iPhone更新後被降速」 法院判賠結果曝

編譯／林聰毅
首爾高等法院6日判決，蘋果降速iPhone須賠償七名iPhone用戶賠每人7萬韓元 。（歐新社）
首爾高等法院6日判決，蘋果降速iPhone須賠償七名iPhone用戶賠每人7萬韓元 。（歐新社）

首爾高等法院6日下令蘋果公司，須支付七名南韓iPhone 用戶每人7萬韓元（53.3美元）賠償金，因為蘋果在軟體更新後刻意降低原告iPhone的性能，局部推翻了下級法院之前所做、不利於原告的判決。

首爾高等法院說，蘋果有責任賠償這些消費者，因為他們的選擇權遭侵害而心理受創。

此前，首爾地方法院在逾62,000名南韓iPhone用戶對蘋果提起的訴訟中，做出不利於原告的判決。原告指控稱蘋果在軟體更新後故意降低舊型號的性能，以迫使用戶購買新型號，據此向蘋果求償每人20萬韓元。

其中七名原告提起上訴，獲得高等法院的賠償判決。高等法院說：「即使軟體更新的目的是防止這個裝置關機，但它限制了CPU和其他零件的性能。蘋果有義務提供充分的解釋，以協助買家選擇是否安裝這項更新，但它違反了這項義務。」

然而，首爾高等法院只接受了原告的部分主張並駁回了其指控，亦即原告認為蘋果的軟體更新等同於傳播惡意程式或損壞了其iPhone裝置。

這樁被稱為「電池門」的長期爭議能追溯至2017年底，當時有人指控蘋果降低某些iPhone機型的性能，以延長該設備的電池壽命。蘋果起先否認刻意為之，但後來宣布這樣做是為了延長電池壽命，並辯稱此舉並不是為了讓用戶購買新裝置。

iPhone 南韓

上一則

FT：蘋果尋求在印度生產iPhone 16電池 傳要求新普印度廠擴產

延伸閱讀

FT：蘋果尋求在印度生產iPhone 16電池 傳要求新普印度廠擴產

FT：蘋果尋求在印度生產iPhone 16電池 傳要求新普印度廠擴產
俄羅斯外長手機棄蘋果改用華為 中國媒體轉載引熱議

俄羅斯外長手機棄蘋果改用華為 中國媒體轉載引熱議
路透：鴻海在印度iPhone工廠恢復營運

路透：鴻海在印度iPhone工廠恢復營運
路透：受豪雨影響 傳鴻海暫停印度工廠的iPhone生產

路透：受豪雨影響 傳鴻海暫停印度工廠的iPhone生產

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
美元兌日圓貶值0.8%，至147.49日圓，繼續從本月觸及的152日圓附近回升。（路透）

美元跌到三個月谷底 Fed理事暗示可能降息 日圓續升

2023-11-28 20:05
2023年即將走到盡頭，2024年投資什麼好？美銀策略師團隊開出一張2024年走勢看俏的資產清單，供投資人參考。（路透）

2024什麼題材最夯？美銀開「5大清單」 再揭別投資這類資產

2023-12-02 07:17

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭