逼你換新機？南韓用戶控「iPhone更新後被降速」 法院判賠結果曝

首爾高等法院6日判決，蘋果降速iPhone須賠償七名iPhone用戶賠每人7萬韓元 。（歐新社）

首爾高等法院6日下令蘋果公司，須支付七名南韓iPhone 用戶每人7萬韓元（53.3美元）賠償金，因為蘋果在軟體更新後刻意降低原告iPhone的性能，局部推翻了下級法院之前所做、不利於原告的判決。

首爾高等法院說，蘋果有責任賠償這些消費者，因為他們的選擇權遭侵害而心理受創。

此前，首爾地方法院在逾62,000名南韓iPhone用戶對蘋果提起的訴訟中，做出不利於原告的判決。原告指控稱蘋果在軟體更新後故意降低舊型號的性能，以迫使用戶購買新型號，據此向蘋果求償每人20萬韓元。

其中七名原告提起上訴，獲得高等法院的賠償判決。高等法院說：「即使軟體更新的目的是防止這個裝置關機，但它限制了CPU和其他零件的性能。蘋果有義務提供充分的解釋，以協助買家選擇是否安裝這項更新，但它違反了這項義務。」

然而，首爾高等法院只接受了原告的部分主張並駁回了其指控，亦即原告認為蘋果的軟體更新等同於傳播惡意程式或損壞了其iPhone裝置。

這樁被稱為「電池門」的長期爭議能追溯至2017年底，當時有人指控蘋果降低某些iPhone機型的性能，以延長該設備的電池壽命。蘋果起先否認刻意為之，但後來宣布這樣做是為了延長電池壽命，並辯稱此舉並不是為了讓用戶購買新裝置。