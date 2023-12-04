油價收跌1% 無視沙國喊話OPEC+減產可維持到3月後

沙國能源部長阿布都阿濟茲親王受訪時表示，OPEC+減產行動絕對可堅持到明年3月以後。（歐新社資料照片）

國際油價 周一（4日）連續第三天下跌，交易商對石油 輸出國組織與盟國（OPEC＋）減產措施的有效性持懷疑態度，即使沙烏地阿拉伯能源部長喊話表示OPEC+減產行動絕對可堅持到明年3月以後，也只短暫激勵油價上漲，後來漲勢迅速消退，凸顯了市場的悲觀情緒。

布蘭特原油2月期貨4日收盤下跌0.85美元，跌幅1.08%，結算價報每桶78.03美元；美國西德州原油1月期貨收跌1.03美元，跌幅1.39%，報每桶73.04美元。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow周一在談到原油交易商時表示：「他們可能是在上周的OPEC+會議之後稍事休息。市場已經決定（OPEC生產計畫）不會產生太大影響。」

OPEC+宣布的減產是自願性質的，這讓人懷疑產油國是否會完全執行減產計畫。投資人也不確定如何衡量減產。在OPEC+宣布了減少供油的計畫後，油價在上周已經跌了2%。

在盤中時，彭博資訊報導，沙國能源部長阿布都阿濟茲親王表示，如有必要，OPEC+「絕對」可以讓減產行動持續到第1季之後。他表示減產承諾將完全兌現。

阿布都阿濟茲親王接受彭博專訪時表示，上周宣布的每日減產200多萬桶的決定（其中約一半來自沙國）只有在考慮市況後才會撤出，而且會採用「分階段」的方式。

目前布蘭特油價仍低於OPEC+會議召開前的水準，原油價格找不到新的上漲動能，因市場觀察人士指出，只有大約一半的減產承諾是新加的，而且未必所有的減產行動都會兌現。

阿布都阿濟茲親王表示，這些懷疑論者將被證明是錯誤的。他說：「我的確認為減產220萬桶是會發生的，我真誠相信這甚至可以克服通常在第1季度發生的庫存增加」，已經有跡象顯示需求正在改善。

交易人士仍在評估OPEC+減產協議的影響，最大問題之一是俄羅斯 。俄羅斯只同意減少石油出口，但沒有像其他OPEC成員國那樣直接減產。

阿布都阿濟茲親王表示，他本來希望俄羅斯能夠減產，但沒能說服對方。莫斯科一直認為，寒冷的天氣和其他地質條件使得俄羅斯難以在年初頭幾個月減產。阿布都阿濟茲說： 「我們也知道讓俄羅斯在冬季減產極其困難。」

他說，雖然俄羅斯可能不會減產，但正在執行出口限制措施。即使莫斯科像今年早些時候那樣未能兌現承諾，但該國一直維持透明，而且承諾做出彌補。