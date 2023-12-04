比特幣繼續漲破42000美元 今年漲幅超過150%

比特幣延續周末漲勢，加速升破42,000美元，為19個月來首見。（路透）

比特幣 延續周末漲勢，加速升破42,000美元，為19個月來首見，當前的狂熱炒作帶動比特幣今年迄今漲幅超過150%。

雖然傳統金融市場的交易人士4日重新思考對聯準會（Fed）明年降息預期的積極定價，使得美股、黃金市場有所拉回，但比特幣特有的利多催化因素依然帶動這個市值最大加密貨幣 突破先前三周的盤整區間。其中最大的因素是投資 人預期美國證管會（SEC）將核准比特幣現貨ETF。

穆迪分析高級董事吉奧卡斯表示：「比特幣價格飆漲的背後最大因素是多項現貨比特幣ETF的申請案預期獲得證管會核准。要推出這些工具的競賽正在升溫，而大型資產管理公司正準備好買進這項標的資產。」

比特幣4日盤中一度大漲6%至42,144美元，為2022年4月來最高，5日盤中又一度攀升至42,1393.19美元。預計今年比特幣有望創下2020年以來最大年度漲幅。

以太幣等規模較小的競爭幣，以及狗狗幣等迷因幣也都跟著上漲。比特幣現金（Bitcoin Cash）大漲％，而衡量前100大加密貨幣走勢的指數上漲超過4%。美國與加密貨幣相關的公司股票在4日躲過了隨大盤下跌的情勢，加密貨幣交易所Coinbase股價勁揚5.5%、加密挖礦業者Marathon Digital Holdings大漲8.6%，而被視為投資比特幣代表的 MicroStrategy漲了6.7%。

加密產業正在等待貝萊德（BlackRock）等資產管理公司申請推出首檔美國現貨比特幣ETF的申請案能否獲准。彭博行業研究預期多檔這類產品將在1月獲得美國證管會核准。樂觀主義者主張，這類ETF若獲得核准，代表加密貨幣產業更加成熟，而且能獲得更廣泛的投資人基數。

不過分析師也警告，如果近期有關明年的降息預期被重新定調，或是現貨比特幣ETF題材意外遭遇挫敗，仍可能拖累比特幣價格，因為一些技術指標顯示當前的漲勢面臨緊繃。