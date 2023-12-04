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比特幣繼續漲破42000美元 今年漲幅超過150%

編譯葉亭均／綜合外電
比特幣延續周末漲勢，加速升破42,000美元，為19個月來首見。（路透）
比特幣延續周末漲勢，加速升破42,000美元，為19個月來首見。（路透）

比特幣延續周末漲勢，加速升破42,000美元，為19個月來首見，當前的狂熱炒作帶動比特幣今年迄今漲幅超過150%。

雖然傳統金融市場的交易人士4日重新思考對聯準會（Fed）明年降息預期的積極定價，使得美股、黃金市場有所拉回，但比特幣特有的利多催化因素依然帶動這個市值最大加密貨幣突破先前三周的盤整區間。其中最大的因素是投資人預期美國證管會（SEC）將核准比特幣現貨ETF。

穆迪分析高級董事吉奧卡斯表示：「比特幣價格飆漲的背後最大因素是多項現貨比特幣ETF的申請案預期獲得證管會核准。要推出這些工具的競賽正在升溫，而大型資產管理公司正準備好買進這項標的資產。」

比特幣4日盤中一度大漲6%至42,144美元，為2022年4月來最高，5日盤中又一度攀升至42,1393.19美元。預計今年比特幣有望創下2020年以來最大年度漲幅。

以太幣等規模較小的競爭幣，以及狗狗幣等迷因幣也都跟著上漲。比特幣現金（Bitcoin Cash）大漲％，而衡量前100大加密貨幣走勢的指數上漲超過4%。美國與加密貨幣相關的公司股票在4日躲過了隨大盤下跌的情勢，加密貨幣交易所Coinbase股價勁揚5.5%、加密挖礦業者Marathon Digital Holdings大漲8.6%，而被視為投資比特幣代表的 MicroStrategy漲了6.7%。

加密產業正在等待貝萊德（BlackRock）等資產管理公司申請推出首檔美國現貨比特幣ETF的申請案能否獲准。彭博行業研究預期多檔這類產品將在1月獲得美國證管會核准。樂觀主義者主張，這類ETF若獲得核准，代表加密貨幣產業更加成熟，而且能獲得更廣泛的投資人基數。

不過分析師也警告，如果近期有關明年的降息預期被重新定調，或是現貨比特幣ETF題材意外遭遇挫敗，仍可能拖累比特幣價格，因為一些技術指標顯示當前的漲勢面臨緊繃。

比特幣 貨幣 投資

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