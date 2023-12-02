我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

超預期 印度上季GDP增7.6%

編譯簡國帆、林奇賢／綜合報導
印度11月30日公布，上季國內生產毛額成長7.6%，高於市場預期。（路透）
印度11月30日公布，上季國內生產毛額成長7.6%，高於市場預期。（路透）

印度7~9月國內生產毛額（GDP）成長7.6%，居全球主要經濟體之冠。各界普遍看好隨著中國大陸經濟減速，未來幾年亞太主要成長引擎將轉向南亞與東南亞。史坦普全球公司（S&P Global）預估印度經濟未來三年將強勢成長，巴克萊、花旗和星展銀行等也都已上調印度全年經濟成長率預測。

印度11月30日公布，7~9月國內生產毛額成長7.6%，高於市場預期。隨後史坦普全球上調印度在明年3月止的今年度經濟成長率預測至6.4%，高於之前預估的6%，因印度國內消費增加，明年度則預料成長6.5%，後年度將成長7%。

花旗集團也以投資活動升溫為由，上修印度今年度經濟成長率預測0.5個百分點至6.7%，巴克萊上調0.4個百分點至6.7%，星展銀行從6.4%調高到6.8%。

印度國家央行首席經濟學家高許說：「今年度上半年的實質GDP成長率為7.7%，全年的整體成長率將落在7%左右，不過有機會突破7%的關卡。」他先前預測印度經濟將成長6.7%。

這些數字都高於印度央行先前預測的成長6.5%。

除了上季GDP成長報喜之外，印度上月製造業活動相對強勁。史坦普全球1日公布的印度11月製造業採購經理人指數（PMI），從10月的55.5升至56，傲視其他亞洲經濟體。印度政府正支出數十億美元升級基建，並提供補貼給想在印度設廠的企業。

史坦普全球公司指出，印尼、馬來西亞和菲律賓等其他新興市場，今、明兩年GDP表現也因內需強勁而看好。相較下，史坦普全球也上調中國今年成長率預測0.6個百分點至5.4%，明年預估值也從4.4%提高到4.6%，原因是北京當局加碼刺激經濟，但也警告不動產業動盪將持續威脅經濟。

印度 央行 東南亞

上一則

中國國家隊出手護盤 再買ETF 敲進追蹤央企指數產品 提振市場情緒

下一則

鮑爾談話未影響市場多頭氛圍 美股、美債溫和上揚

延伸閱讀

兼賺價差和股利 老債王葛洛斯點名這兩支2024潛力股

兼賺價差和股利 老債王葛洛斯點名這兩支2024潛力股
中國讓開？印度未來幾年有望引領亞洲成長

中國讓開？印度未來幾年有望引領亞洲成長
史坦普：中國房地產即將觸底

史坦普：中國房地產即將觸底
美股最錢線/小摩獨排眾議 看空明年史指

美股最錢線/小摩獨排眾議 看空明年史指

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功