超預期 印度上季GDP增7.6%

印度11月30日公布，上季國內生產毛額成長7.6%，高於市場預期。（路透）

印度 7~9月國內生產毛額（GDP）成長7.6%，居全球主要經濟體之冠。各界普遍看好隨著中國大陸經濟減速，未來幾年亞太主要成長引擎將轉向南亞與東南亞 。史坦普全球公司（S&P Global）預估印度經濟未來三年將強勢成長，巴克萊、花旗和星展銀行等也都已上調印度全年經濟成長率預測。

印度11月30日公布，7~9月國內生產毛額成長7.6%，高於市場預期。隨後史坦普全球上調印度在明年3月止的今年度經濟成長率預測至6.4%，高於之前預估的6%，因印度國內消費增加，明年度則預料成長6.5%，後年度將成長7%。

花旗集團也以投資活動升溫為由，上修印度今年度經濟成長率預測0.5個百分點至6.7%，巴克萊上調0.4個百分點至6.7%，星展銀行從6.4%調高到6.8%。

印度國家央行 首席經濟學家高許說：「今年度上半年的實質GDP成長率為7.7%，全年的整體成長率將落在7%左右，不過有機會突破7%的關卡。」他先前預測印度經濟將成長6.7%。

這些數字都高於印度央行先前預測的成長6.5%。

除了上季GDP成長報喜之外，印度上月製造業活動相對強勁。史坦普全球1日公布的印度11月製造業採購經理人指數（PMI），從10月的55.5升至56，傲視其他亞洲經濟體。印度政府正支出數十億美元升級基建，並提供補貼給想在印度設廠的企業。

史坦普全球公司指出，印尼、馬來西亞和菲律賓等其他新興市場，今、明兩年GDP表現也因內需強勁而看好。相較下，史坦普全球也上調中國今年成長率預測0.6個百分點至5.4%，明年預估值也從4.4%提高到4.6%，原因是北京當局加碼刺激經濟，但也警告不動產業動盪將持續威脅經濟。