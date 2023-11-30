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OECD：先進國明年軟著陸

編譯洪啟原／綜合報導
OECD預估明年先進經濟體的成長可實現軟著陸，其中美國的經濟表現優於預期。（路透）
OECD預估明年先進經濟體的成長可實現軟著陸，其中美國的經濟表現優於預期。（路透）

經濟合作發展組織（OECD）29日公布最新經濟展望，由於債務水準較高且利率展望仍不明，全球明年經濟成長預料將稍微放緩，但避開硬著陸風險。

路透報導，OECD預估明年全球經濟成長率為2.7%，比今年的2.9%放緩，2025年則估略升至3%。在OECD的38個成員國中，先進經濟體的成長預料可實現軟著陸，其中美國迄今的經濟表現優於預期。

OECD預估，美國明年成長率將從今年的2.4%，明顯降至1.5%。儘管美國和其他地區陷入硬著陸的風險緩解，不過由於房市疲軟、油價高漲以及民間融資情況欠佳，經濟衰退風險仍未消失。

OECD表示，雖然各國的成長展望分歧，卻面臨相似的財政壓力，例如七大工業國集團（G7）未來數年的債務負擔預料持續加重。OECD還說，全球許多國家的成長正喪失動能，預估2025年前都不會恢復，待實質所得從通膨衝擊中復甦、以及央行開始降息，情況才會改善。

根據這份報告，中國明年的成長率也預料放緩，將從今年的5.2%降到4.7%，預估2025年進一步降至4.2%。此時中國正努力因應房市泡沫問題，且中國消費者在展望不明時傾向存更多錢，而非擴大支出。

在歐元區，隨著德國有望在今年擺脫衰退，OECD預估歐元區明年成長率將從今年的0.6%升至0.9%，2025年估1.1%。但OECD警告說，由於歐元區銀行的融資水準較高，升息的全面衝擊仍存不確定性，因此對經濟成長的影響可能超出預期。

目前尚未升息的主要先進經濟體只剩日本，OECD預估，日本明年的成長率將從今年的1.7%降至1%，2025年估1.2%。

OECD預估，美國在明年下半年才會開始降息，歐元區則要等到後年春季，與市場預期形成強烈對比；投資人押注Fed與ECB最快明年上半年就會放寬貨幣政策。

OECD首席經濟學家隆巴德利說，聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）維持利率更高更久的期間，將比市場預期還長。

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