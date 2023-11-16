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微軟CEO不擔心「中國風險」 對營運影響不及供應鏈干擾

編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）。 （美聯社）
微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）。 （美聯社）

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）15日表示，微軟因為美國維護國安的種種措施而須避開中國市場，這沒問題的，因為微軟未聚焦中國當地市場，而是與在海外的中企業務往來。

在微軟的年度Ignite開發者大會上，納德拉接受CNBC訪問時談到投資人關心的「中國風險」，他表示微軟並未聚焦於中國的國內市場，但在中國以外有知名中國客戶，「我們主要聚焦於中國以外的全球市場」，「很多在中國以外營運的中國跨國公司，都可能是我們更大的人工智慧（AI）客戶」。

微軟目前提供AI服務給中國電動車廠理想汽車、消費電子大廠小米等知名企業。

納德拉發表上述看法，正值美中兩國領袖的「拜習會」在舊金山登場，美國企業領袖也在當地參與亞太經合會（APEC）論壇活動。

微軟在中國市場的能見度高於同業，因為Meta的臉書、Instagram應用程式（App）、Google的搜尋引擎都不能在中國正式使用，亞馬遜則於2019年關閉在中國的線上市集。

微軟官網資料顯示，該公司1992年起在中國市場營運，建立了美國以外的最大研發中心；Bing搜尋引擎2009年起可在中國使用。

StatCounter資料顯示，今年微軟在Bing裡引入AI聊天機器人後，有幾個月的時間，Bing成為中國桌機的主要搜尋引擎，之後又被當地的百度超越。本周稍早，微軟的廣告部門宣布與百度成為合作夥伴。

納德拉坦承，在中國經商時，要遵守美國政府對中國的重要管制，「美國顯然有一套針對貿易與競爭、及國家安全的特別決策」。

微軟第3季逾半數營收都來自位於美國的客戶。美國政府就使用微軟的Azure雲端服務和365應用程式。微軟營收不太依賴中國，但個人電腦Surface等裝置的製造業務仰賴中國。

納德拉表示，「至少我們目前多數業務都在美國、歐洲與其他亞洲地區，所以老實說，我們認為這個議題（中國風險）的主要程度不及供應鏈的任何干擾」。

然而，微軟最近也在中國遭遇一些挑戰。8月時，微軟旗下的領英（LinkedIn）宣布終止在中國的營運，理由是「競爭激烈，加上總體經濟氛圍具挑戰」，去年中國據傳要求政府機關與國營企業繳出外國品牌電腦，換成使用當地作業系統的國產品牌。此前，微軟已為中國政府開發Windows 10作業系統特別版。

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