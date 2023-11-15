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借太多錢、利率又高 全球政府利息淨支出今年將達2兆美元

編譯黃淑玲／綜合外電
美國債務利息成本增加的問題特別明顯。 （美聯社）
美國債務利息成本增加的問題特別明顯。 （美聯社）

過去十多年由於利率低到谷底，世界各國政府大肆舉債，現在隨著利率提高，各國也須償還創紀錄的債息。

華爾街日報（WSJ）報導，研究諮詢公司Teal Insights針對國際貨幣基金（IMF）資料的分析、以及信評機構惠譽（Fitch）的另一份分析都指出，今年全球政府的利息淨支出預料將達2兆美元，比去年增加逾10%。Teal Insights指出，到2027年時這個金額將衝上3兆美元。

Teal Insights的分析指出，今年全球約十幾國的政府利息支出將占歲入的25%以上，多數已開發國家的比率則在10%以下。

利息成本飆高，各使政府面臨艱難抉擇。由於償付債息會用掉更多政府收入，政治人物勢必須決定是要推動不受選民歡迎的加稅方案與撙節開支，還是要繼續以赤字治國，但這又會增加利息成本。偏偏各國又因地緣政治不確定性，而須提高軍事支出，同時還有因應極端氣候事件與照護快速老化人口的成本。

債務成本激增在美國特別明顯。美國財政部資料顯示，美國聯邦政府去年度的利息淨支出增至創紀錄的6,590億美元，相當於國內生產毛額（GDP）的2.45%，占比為1998年來最高。

現在利息淨支出已成為美國政府支出第三高的項目，僅次於國防支出、及健保與社會安全支出。國會預算辦公室（CBO）說，假以時日，利息淨支出將成為政府支出最高的項目。

經濟學家警告，雖然美國經濟依然強健，但債務利息支出增加，最終將傷害到經濟。因為資金會流入公債，而非提高生產力的民營企業。

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