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日本經產省準備以2兆日圓扶植晶片業 包括補助台積電

編譯黃淑玲／綜合外電
台積電位於日本熊本縣菊陽町的新廠。（彭博資訊）
台積電位於日本熊本縣菊陽町的新廠。（彭博資訊）

日本經濟產業省為扶植國內晶片產業，總計準備了2兆日圓（130億美元）用於鼓勵投資，希望重新取得主要半導體強國的地位。

做為更廣大刺激經濟計畫的一部分，日本政府試圖吸引先進晶片製程前去投資，因為從人工智慧到自駕車，高階晶片都是這些未來科技發展的關鍵。日本要補助晶片在地製造的對象，包括全球先進製造龍頭台積電、日本半導體國家隊新創公司Rapidus。

2兆日圓經費將用於加速日本設計與製造次世代晶片的能力，以及訓練AI模型。重點補助項目為：高階零組件、晶片裝置、工業氣體、半導體製造以及工程人才訓練。

經濟產業省官員在媒體簡報會上表示，「有關半導體的全球經濟安全問題，正在變得更為嚴重」，「我們收到海內外許多公司表達高度興趣，想要到日本投資」。

彭博資訊指出，日本數十年前曾經是半導體產業領先國，後來流失了傑出地位，現在希望再回到領先群。台積電在熊本設廠的成本，接近一半獲得日本政府補助，現在正在討論增設第二廠。美光科技（Micron）的廣島擴廠投資，日本也準備補助15億美元。對於為了競爭生產高階2奈米晶片而新成立的Rapidus，更是大力提供資金。

Rapidus寄望能與建立起可以與台積電、三星電子競爭的晶圓代工廠。Rapidus主席東哲郎表示，公司目標在2027年以前，建起先進製程晶圓廠，確保穩定供應，強化日本經濟。

日本 晶片 投資

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