FT：日本貨幣政策正常化循序漸進 卻遭財政政策扯後腿

日銀總裁植田和男。（路透）

金融時報（FT）社評指出，日本 的財政政策正與貨幣 政策背道而馳，日本銀行（央行）對超寬鬆貨幣政策正常化採取按部就班的審慎方式，十分合理；但日本政府卻在此時規劃財政刺激，有在明年大選登場前討好選民之嫌，並且給日銀扯後腿。

日銀總裁植田和男日前出席FT「全球會議室」活動時表示，日銀距離通膨持穩於2%目標還「有一段路要走」。事實上，日銀在上月底決策會議上宣布微調貨幣政策，把原先對10年期日本公債殖利率 1%的嚴格上限修改成「參考點」，將在那個水準上下「靈活執行」購債。

FT評論指出，日銀背後的策略很紮實，就是盡其所能設法保持貨幣政策寬鬆，同時容許一些因應市場壓力的調整空間，因為日銀目前仍維持負利率政策，美國等其他國家利率卻已升上5%，這麼大的利差，已迫使日圓兌美元匯率貶破150：1。

日銀不急著收緊貨幣政策有三大理由

即使日本整體通膨率升上2%已持續數月之久，植田和男仍有下列三個理由把緊縮貨幣政策時點顯著往後延：

一、日本物價上漲壓力主要來自進口物價，國內薪資攀升速度仍不夠快，不足以讓通膨達標持久。

二、全球利率可能迎來轉折點，植田和男就強調中國大陸和美國的展望有疑慮。縱使有機會窗口讓通膨在日本經濟扎根，但機會可能曇花一現。

三、雖說提高利率可能解決通膨超標的問題，但萬一將來通膨低於目標，日銀能調降利率的空間微乎其微。因此，日銀寧可錯在押寶通膨超標。

政府明年擬推財政刺激 助益小卻壞大事

反觀日本首相岸田文雄的政府上周宣布一套財政刺激方案，就令人難以理解。這套刺激方案理論上規模達國內生產毛額（GDP）的3%（標題數字通常誇大實際刺激規模），包含減稅和補貼，但因只實施一年，鼓勵消費的效益令人存疑。此方案也包括一些明智的企業稅調整，意在鼓勵投資。整體而言，經濟學家認為這項財政刺激措施對日本經濟成長的助力不大，不過是個不孚眾望的政府試圖在選前取悅選民的手段罷了。

過去30年來，日本有太多時候亟需財政刺激，以對付疲軟的經濟和通貨緊縮風險。這類刺激措施的一大目的，是讓經濟重拾穩健平衡，使通膨由負轉正，以便藉由調整利率水準管理景氣循環，並且使預算赤字控制得宜。時至今日，避免時機未到就緊縮政策，仍至關重要。然而，在日銀終於要朝緊縮貨幣政策邁開步伐之際，政府卻在這個節骨眼放鬆財政政策，實為不智之舉。

植田和男已把日銀貨幣政策正常化形容為「艱鉅的挑戰」，植田和男政府此時醞釀推出財政刺激，將使日銀自寬鬆政策退場的任務更加艱鉅。不僅如此，還可能耗盡寶貴的財政資源，那是防禦將來全球經濟震撼萬一來襲必備的彈藥。

FT社評的結論是，過去30年來，日本政府時機不當的「增稅」計畫，一而再、再而三地害日銀貨幣政策脫離既定軌道。這一次，倘若反而是「減稅」措施釀禍，導致日銀貨幣政策正常化努力功虧一簣，實為日本的不幸。岸田文雄務必三思。