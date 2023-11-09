中貿易疲軟 嚇趴國際油價

國際油價繼7日重挫超過4%、跌至7月底以來最低水準之後，8日續跌。（美聯社）

國際油價 繼7日重挫超過4%、跌至7月底以來最低水準之後，8日續跌，顯示出中國貿易數據疲軟、石油 輸出國組織（OPEC）出口增加，緩解市場供應吃緊疑慮，以及美元走強等因素，對油價構成壓力。

布蘭特原油1月期貨8日早盤報每桶報80.96美元，跌幅0.8%，稍早跌幅一度達1.7%；西德州 原油12月期貨報每桶76.68美元，跌0.8%，稍早跌幅曾達1.95%。前日布蘭特收盤大跌4.19%，至每桶81.61美元，是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯10月7日襲擊以色列以來，首次收在每桶84美元以下。

西德州油價7日收盤也大跌4.27%，報每桶77.37美元，是8月下旬以來首度跌破80美元大關，同時已跌破200日均線，這是長線疲軟訊號，往往會引發進一步賣壓。

OANDA分析師艾蘭表示：「交易商仍保持高度警戒，緊盯中東地區出現衝突擴大與可能干擾油市供應的跡象，但這些疑慮似乎正在緩解。」

瑞銀分析師史托諾福則說，OPEC恢復出口使油價進一步承壓，「OPEC原油出口自8月觸及低點以來，每日增加約100萬桶，這是中東地區內部需求季節性下降的結果。石油消費國似乎無法吸收過多的供應。」

近月布蘭特原油合約較六個月後原油期貨的溢價，縮小至逾兩個月來最窄，顯示供應不足的擔憂有所減少。西德州原油兩個最近月份的合約價差，也縮至7月來最小，顯示供應仍充足。

在需求方面，中國10月原油進口出現強勁成長，但商品和服務總出口的萎縮速度比預期更快。在供應方面，俄羅斯透過港口運送的原油，正接近四個多月來最高水準。

美國能源資訊局（EIA）7日預估，美國今年石油總消費量預料將減少每日30萬桶。相較下，EIA上月預估美國今年消費量將增加每日10萬桶。EIA並預估，美國今年石油產量將稍微增加，增幅較先前預期下修。

投資人對全球利率觸及高峰的希望減弱，助美元從近期低點反彈，導致以美元計價的石油等大宗商品，對其他貨幣持有者來說更昂貴，影響這些商品的需求。

今年有投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里說，聯準會（Fed）可能須採取更多措施，以引導通膨率降至2%目標。他認為，貨幣政策過度緊縮的風險總好過做得不夠，他擔心通膨可能捲土重來。