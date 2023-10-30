東亞崛起之路難複製 研究曝：非洲不太可能靠製造業脫貧

最新研究顯示，非洲國家不太可能循東亞的模式，靠製造業來擺脫貧窮。 （歐新社）

最新研究顯示，非洲國家不太可能遵循東亞國家的發展模式，藉由擴張製造業來擺脫貧困。

根據全球發展中心（CGD）30日發布的報告，在2050年前，全球製造業工人的數量將大幅減少，就算是充斥廉價人力的窮國，相關就業 成長也將停滯不前。

在接受調查的59國中，中國是例外，可能持續擴大在全球製造業人力的占比，從1975年的10.5%、到2018年的30%，再到2050年的43.8%。報告指出，中國可望持續稱霸全球製造業，往更高價值的製造領域發展。

儘管這可能為非洲、東南亞 、及拉美的開發中國家留下發展低階製造業的空間，但他們無法複製亞洲國家從農業轉向製造業的發展模式。

肯尼、迪珊亞齊等CGD資深研究員說，許多國家將直接從農業轉向服務業，拜新科技發展之賜，服務業的就業將快速成長，就連在孟加拉、衣索比亞等國家也是如此。

肯尼說：「低所得國家的成長動力，會從農業自然變成製造業的說法仍相當流行，但愈來愈多的證據顯示這事不會發生。我們認為，在未來數十年，農場將閒置，人們可能湧入辦公室和店面工作，而非工廠。」