4000人用1台 日電動車充電站不足

從東京車展改名的日本 移動展（Japan Mobility Show）26日盛大開幕，展現日本正朝向擁抱電池動力車的未來，但這個國家卻面臨一個很大的問題：嚴重缺乏充電的基礎設施。

根據基礎設施供應商Enechange數據，目前日本全國只有30,000台電動車 充電器，相當於每台要提供4,000名用戶使用。但彭博新能源財經（BNEF）彙整數據顯示，在歐洲每500人就有一台充電器，在美國為600人，在中國大陸則為1,800人。

這會讓在日本開電動車的人十分焦慮，許多高速公路休息站都只設有一到三座快充站，而且時常大排長龍。而且就算停車場有充電器，電力也可能不足以讓電動車快速充電。甚至就算找到充電站，充電器也常常是壞的。

在BNEF的最新長期電動車展望報告中，沒有一個國家對任何問題的擔憂程度高過日本消費者對充電器不足的擔憂，約40%日本消費者擔心此問題。

日本政府留意到這問題，日前已宣布將把國內設置充電站的目標提高一倍，2030年前要設置30萬座充電站，今年度也提供充電站營運業者175億日圓（1.17億美元）補助金，比去年度增加約兩倍。

標普全球移動副總監川野義昭表示，日本設置電動車充電站面臨的一項挑戰是，許多電動車潛在買家住的公寓大樓，都需住戶同意才能在停車場設置充電站，一些較老的大樓將很難架設，雖然有些新的建案可能反而會積極設置來當作賣點。

不過，川野也說，即使加速裝設充電設施，日本的電動車買家人數也可能不夠。在日本去年新車銷售中，純電動車僅占了1.5%。

日本最大停車場業者Park24近來在東京和神奈川縣約50處據點測試提供免費充電，並同時對使用者進行調查。結果發現，雖然由於電動車普及率低，充電站並未做到最大限度使用，但使用率已比預期高。

Park24原先打算暫緩設置充電站一陣子，但這份調查結果讓該公司決定根據日本電動車普及的速度，來決定設置的充電站數量和類型。該公司說：「只要需求增加，我們就會主動設置更多的充電站。」