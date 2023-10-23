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ECB升息循環 將告終

財經新聞組／綜合報導

經濟學家預估，歐洲央行（ECB）已完成升息循環，本周將按兵不動，但由於還在抗擊高通膨，將對外傳達政策政策利率至少將維持到明年上半年，意味著最快明年7月才會開始降息

ECB預定26日公布利率決策，預料將維持存款利率於4%，再融資利率也將保持在4.50%，暗示9月升息可能是本輪升息循環最後一次。

彭博資訊經濟學家指出，在ECB內部的論戰中，強硬鷹派官員似乎輸掉了維持12月最後一次升息可能性的戰役，中間派與鴿派官員則成功改變討論方向，從是否需要再升息一次轉向利率要按兵不動多久。最近的經濟數據也出現升息正衝擊信用準備、經濟動能大幅減弱的諸多證據。

彭博經濟學家指出，ECB降息時機將取決於通膨降低的速度，預料會在明年6月首次降息。

路透12~19日訪調的85位經濟學家中，略高於40%受訪者預測，ECB將在明年7月的會議前首次降息，到明年9月底時存款利率將降至3.50%，比目前低了1個百分點（4碼）。

DekaBank經濟學家托德曼恩認為，模型顯示ECB可能會更早降息。

路透訪調經濟學家預估，歐元區通膨率將持續下降，但至少要到2025年第3季才能達回2%目標，預計今年平均為5.6%。

歐元區經濟也預料將勉強躲過衰退，但第3、4季都料僅將持平。

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