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Fed官員放鷹 預告還會升息

編譯劉忠勇、黃淑玲／綜合報導
美國聯準會兩名官員鮑曼及梅斯特表示Fed今年可能需再升息一次。(路透)
美國聯準會兩名官員鮑曼及梅斯特表示Fed今年可能需再升息一次。(路透)

聯準會（Fed）兩名官員重申偏鷹立場，Fed理事鮑曼表示，可能還需多次升息才能使通膨率回歸2%的目標水準；克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特也表示，在通膨壓力持續存在的情況下，Fed今年可能需再升息一次。其他官員也繼續支持利率水準應「更高更久」的觀點。

鮑曼2日告訴加拿大的銀行家：「我繼續認為可能需要進一步升息，才能使通膨率及時回到2%。我認為，高能源價格影響通膨的風險持續存在。」

Fed上個月將基準利率維持在5.25%~5.5%的22年高峰，但其隨後發布的預測顯示今年還會再升息一次。

梅斯特在克利夫蘭演講時也說：「隨著我們累積更多經濟發展的資訊，並評估已經出現的金融條件收緊帶來的影響，我認為今年很可能需要將聯邦基金利率再調高一次，然後在一段時間內將利率維持不變。」

不過，今年沒有投票權的梅斯特也強調，最後決定仍將取決於經濟情勢如何發展，她提到，中國經濟放緩、美國聯合汽車工會（UAW）可能延長罷工以及聯邦政府可能關門等因素，都是通膨和成長前景所面臨的風險。

鮑爾和費城聯邦準備銀行總裁哈克同日則參加賓州的一場圓桌會議，並未對利率或經濟前景置評。他表示，將專注於在持續一段時間內保持勞動市場有良好表現。

Fed負責金融監管的副主席巴爾則表示，他認為政策利率「處於或接近」足夠限制的水準，可以推動通膨回落至Fed 2%的目標。巴爾在紐約呼應主席鮑爾的論調說，Fed應該在貨幣政策上「謹慎行事」，並說他關注的重點不是利率應該再提高多少，而是利率應該保持在高位多久。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克3日在亞特蘭大舉行的一場活動上也說，利率應該在高點一段長時間，才能把通膨壓回2%的目標。

鮑曼。(路透)
鮑曼。(路透)
梅斯特。(路透)
梅斯特。(路透)

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