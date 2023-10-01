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iPhone 15 Pro交貨時間逐步改善 但Pro Max仍得等上46天

編譯葉亭均／綜合外電
消費者在北京的蘋果商店購買最新iPhone 15系列手機。（歐新社）
消費者在北京的蘋果商店購買最新iPhone 15系列手機。（歐新社）

iPhone 15系列推出後，目前的到貨時間正開始改善，但還沒有縮短至與去年iPhone 14系列推出時同期的到貨時間相同。

摩根大通的產品可得追蹤第三周數據顯示，交貨時間已開始縮短。這和前幾年的交貨時間軌跡差不多。

根據這項追蹤指標，在過去一周，到貨時間縮短四天，其中多數是高階機款的交貨時間改善，而Pro以外機款的交貨時間大致不變。

以全球而言， 在產品推出後第三周，訂購iPhone 15和iPhone 15 Plus後送貨到家的時間為17天，和第二周相同；iPhone 15 Pro的到貨時間則從36天縮短至29天，Pro Max從54天縮短至46天。

相較下， iPhone 14去年在推出後第三周， iPhone 14和Plus的到貨期分別為3天和0天；Pro和Pro Max 分別為31天與39天。

AppleInsider見到的摩根大通報告顯示，非Pro機款的交貨時間長「至少部分歸因於現已解決的供應量提升問題」，至於Pro機款交貨時間長，「可能受到早期訂單動能和供應成長減緩的共同影響」。

在美國，iPhone 15和15 Plus在第三周的交貨期維持在15天，Pro和Pro Max則分別縮短至28天與35天，較先前的54天和61天改善。

在中國，入門款機型到貨期維持在21天，Pro機款則有改善，Pro從36天縮短至29天，Pro Max從50天減少至43天。

歐洲的追蹤數據顯示，在德國，所有iPhone 15系列交貨期都縮短，非Pro機款從17天縮短至15天，Pro和Pro Max分別縮短至32天與42天，低於先前的37天與48天。

在英國，iPhone 15和Plus交貨期分別為15天，Pro和Pro Max分別縮短至28天與44天。

iPhone 摩根大通 德國

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