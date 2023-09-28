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回收、重覆清洗誰環保？ 麥當撈揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

編譯黃淑玲／綜合外電
麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）
麥當勞說，固執推行可重覆使用餐具，實務上不一定真能比較環保。 （美聯社）

歐盟提議要讓所有餐廳以可重覆使用的盛裝食物器皿，供餐給內用顧客。速食餐廳業者抗拒這個政策規畫，因為先前的經驗發現不能寄望重覆使用餐具。

速食業巨人麥當勞說，經過多年減少使用有害環境的塑膠材料容器，改用回收或可回收材料包裝餐食之後，歐盟要規定採用可重覆使用餐具，可能達到反效果。

麥當勞全球衝擊長Jon Banner說：「我們基本上在餐廳內消滅了塑膠器材。現在要重覆使用的話，結果就會是再引進塑膠到我們餐廳裡，然後目標是重覆使用、再重覆使用、又再重覆使用。」然而麥當勞曾在多個歐洲國家，試驗可重覆使用的塑膠杯，卻發現杯子就是經常不見。

德國的試行經驗是，顧客選擇可重覆使用容器，多付2歐元（2.1美元）的押金，但只有40%的塑膠杯有返回給餐廳。荷蘭的初步試驗結果更糟，即使押了1歐元，返還率只有25%。

Banner強調，目前幾近全部，94%麥當勞在歐洲的包裝材質是以纖維為本，大多來自木頭纖維，冷熱飲的杯子內膜還使用塑膠，但公司正在開發不用到塑膠的杯子。

去年歐盟執行機構雷厲風行，規定餐廳要廣泛採用可重覆使用的盛裝食物器材，甚至外帶食物也要適用。今年春季，根據歐洲議會最新版本，外帶餐食的包裝已被剔除適用，不過速食餐廳內用餐，仍準備強制規家提供可重覆使用的器血。

歐洲議會定10月24日表決相關法案，全會通過後，各會員國還要再制定自己的相關法規，最後才會正式實施。

非營利環保法律機構ClientEarth材料系統主管Tatiana Lujan批評指出，不應該拿「回收」做擋箭牌，重覆使用才能截斷浪費材料的循環，長此以往減少材料消耗。而且，歐盟執委會給業者17年時間調適。

Banner則是舉麥當勞做過的研究辯解，他說，重覆使用的杯子，要重覆使用50到100次，環保效益才會勝過一次性使用的杯子，現實生活是我們離會使用這麼多次還很遠。麥當勞在法國的經驗是，可重覆使用的餐具平均重覆使用次數低於29次，常被顧客帶走或是丟棄。

Banner還提到清洗可重覆使用餐具，餐廳了要花大錢買洗碗盤設備，還要用消耗大量的水和電。這點Lujan反駁說，「製造一個一次性使用的咖啡杯平均需要1.3公升的水，而清洗一個可重覆使用的杯子，只需要大約150毫升的水」。

麥當勞 歐盟 咖啡

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