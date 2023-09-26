我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約市吸毒致死人數 去年創新高

英特爾德國建廠大計 和台積電同樣遭遇人才難求瓶頸

編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾初步預定馬德堡廠於2027年開始生產，圖為新廠示意照。（美聯社）
英特爾初步預定馬德堡廠於2027年開始生產，圖為新廠示意照。（美聯社）

英特爾（Intel）表示，計劃在德國東部馬德堡（Magdeburg）興建的晶圓廠需要3,000名員工，但據華爾街日報報導，今年參加當地培育計畫的學員竟只有兩人。

英特爾初步預定馬德堡廠於2027年開始生產。德國聯邦政府大力宣揚英特爾的計畫，認為這是翻轉局面的重大發展，並提供100億歐元（相當於105.9億美元）補貼。這項投資案也是歐盟發展晶片製造的一環，目標是希望歐洲在全球晶片生產占有率擴增一倍，足以和亞洲半導體業者競爭。

然而，華爾街日報指出，這類半導體投資案卻面臨諸如專業人才短缺和官僚流程繁瑣等障礙。能源成本高漲也是德國去年底以來經濟陷入停滯的原因之一，預計今年經濟還會萎縮。

為了滿足馬格德堡廠人力所需，英特爾在當地安排了三年制的培訓計畫，最後一年會送往在愛爾蘭營運的工廠實習。英特爾和當地官員表示，當地可用人才不足，24萬人口的馬格德堡1990年德國統一後便失去了大部分的工業基礎。

英特爾已在馬格德堡成立辦公室，並展開獵才攻勢。英特爾幹部曾在社區節慶上設立攤位，並頻頻和當地官員互動 。英特爾甚至可能還贊助當地足球隊，因為球衣上可看到英特爾品牌標誌。

負責監督馬格德堡職訓的商會官員Stefanie Klemmt表示，第一批學員20人將於明年8月開始培訓課程，希望人數最終能增為十倍。

鄰近的馬德堡大學校長 Jens Strackeljan 表示，校方將於今年開設一個先進半導體奈米技術學程，並計劃聘請幾位專任教授。華爾街日報報導，英特爾今年訓練的兩名半導體技術員即是在馬德堡大學受訓。

同樣在德國東部，預計2024年下半年在德勒斯登動工建廠的台積電，日前和薩克森邦與德勒斯登工業大學共同簽署「半導體人才培育計畫」，透過交換學生計畫，培育未來半導體人才，首批交換生預計於2024年2月前來台灣。

德勒斯登工業大學校長施陶丁格（Ursula Staudinger）日前在台北表示，2024年春季起，校方每年將安排約50名學生到台灣的大學研讀三個月，接著到台積電進行三個月的實習以獲得實務經驗。

德國 華爾街 台積電

上一則

金融時報：「台積電衝擊」撼動日本九州熊本小鎮

延伸閱讀

台積3奈米發威 奪高通5G大單

台積3奈米發威 奪高通5G大單
財經簡訊

財經簡訊
英特爾CEO基辛格宣示 要三管齊下強化競爭實力

英特爾CEO基辛格宣示 要三管齊下強化競爭實力
遭控濫用市場主導地位 英特爾再遭歐盟開罰4億美元

遭控濫用市場主導地位 英特爾再遭歐盟開罰4億美元

熱門新聞

歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

2023-09-20 20:21

超人氣

更多 >
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠
Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」