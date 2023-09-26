英特爾德國建廠大計 和台積電同樣遭遇人才難求瓶頸

英特爾初步預定馬德堡廠於2027年開始生產，圖為新廠示意照。（美聯社）

英特爾（Intel）表示，計劃在德國 東部馬德堡（Magdeburg）興建的晶圓廠需要3,000名員工，但據華爾街 日報報導，今年參加當地培育計畫的學員竟只有兩人。

英特爾初步預定馬德堡廠於2027年開始生產。德國聯邦政府大力宣揚英特爾的計畫，認為這是翻轉局面的重大發展，並提供100億歐元（相當於105.9億美元）補貼。這項投資案也是歐盟發展晶片製造的一環，目標是希望歐洲在全球晶片生產占有率擴增一倍，足以和亞洲半導體業者競爭。

然而，華爾街日報指出，這類半導體投資案卻面臨諸如專業人才短缺和官僚流程繁瑣等障礙。能源成本高漲也是德國去年底以來經濟陷入停滯的原因之一，預計今年經濟還會萎縮。

為了滿足馬格德堡廠人力所需，英特爾在當地安排了三年制的培訓計畫，最後一年會送往在愛爾蘭營運的工廠實習。英特爾和當地官員表示，當地可用人才不足，24萬人口的馬格德堡1990年德國統一後便失去了大部分的工業基礎。

英特爾已在馬格德堡成立辦公室，並展開獵才攻勢。英特爾幹部曾在社區節慶上設立攤位，並頻頻和當地官員互動 。英特爾甚至可能還贊助當地足球隊，因為球衣上可看到英特爾品牌標誌。

負責監督馬格德堡職訓的商會官員Stefanie Klemmt表示，第一批學員20人將於明年8月開始培訓課程，希望人數最終能增為十倍。

鄰近的馬德堡大學校長 Jens Strackeljan 表示，校方將於今年開設一個先進半導體奈米技術學程，並計劃聘請幾位專任教授。華爾街日報報導，英特爾今年訓練的兩名半導體技術員即是在馬德堡大學受訓。

同樣在德國東部，預計2024年下半年在德勒斯登動工建廠的台積電 ，日前和薩克森邦與德勒斯登工業大學共同簽署「半導體人才培育計畫」，透過交換學生計畫，培育未來半導體人才，首批交換生預計於2024年2月前來台灣。

德勒斯登工業大學校長施陶丁格（Ursula Staudinger）日前在台北表示，2024年春季起，校方每年將安排約50名學生到台灣的大學研讀三個月，接著到台積電進行三個月的實習以獲得實務經驗。