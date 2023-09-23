南韓猛打囤房 大戶不痛不癢 30人掃貨購屋8千戶

南韓首爾一處住宅公寓建案銷售中心的檔案照片。 （路透）

儘管南韓 政府努力打擊囤房，但在過去五年半內，僅僅30位買家就大肆購買8,000戶房產。

南韓主要反對黨民主黨 國會議員Min Hong-Chul引述國土交通部的資料表示，這30位大戶，由2018年到2023年6月，總共花費近1.2兆韓元（約8.9億美元）買房，「房地產 投機客在大首爾地區住宅市場，狼吞虎咽」。他是國會一個委員會的成員，該委員會對包括國土交通部在內的多個政府機構，進行年度稽查。

南韓2021年提高了在首爾擁有多戶房產的屋主的資本利得稅，最高稅率達75%。在那之前依2016年法規版本，囤房的資本利得稅率最高為40%。南韓政府針對名下有兩棟房屋以上的民眾，實施更高的房屋稅和購屋稅。

根據韓國房地產委員會（Korea Real Estate Board）的數據，南韓全國住宅價格由2018年到2023年6月，上漲了37%。其中，首爾漲幅44%，京畿道漲幅51%。

國土交通部的資料指出，囤房大戶30人大多集中購買位於大首爾地區的房屋，大首爾地區的範圍包括了仁川和京畿道都會區。前三大買家五年半時間裡，總共買了2,194戶房子；年齡50多歲的囤房冠軍，花了1,157億韓元（約8662.9萬美元），購入792戶住宅房產。