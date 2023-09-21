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全球債務 十年增百兆美元

編譯簡國帆／綜合報導
全球債務水準今年上半年攀新高。（美聯社）
全球債務水準今年上半年攀新高。（美聯社）

最新數據顯示，全球債務水準在今年上半年攀抵歷史最高紀錄，在經濟產值中所占比率也在下滑兩年後重新攀升。而過去十年全球債務總計增加100兆美元。

國際金融協會（IIF）19日發布報告指出，全球包含政府、企業及家庭的債務總額，今年上半年增加10兆美元，達到創紀錄的307兆美元，突破去年初的之前高點，過去十年更累計增加「驚人的」100兆美元。

上半年超過80%的新增債務，都來自成熟市場，以美國、日本、英國及法國增加最多。

過去兩年因通膨而下滑的全球債務占國內生產毛額（GDP）比率，截至6月升高到336%，比今年初增加2個百分點，但仍低於新冠疫情期間的約360%高峰。

全球債務增加，主要是多數國家升息提高了舉債成本，同時資助綠能轉型也但帶給政府擴大支出的壓力。

IIF預估，到今年底時，全球債務占GDP比率將升高到337%，所幸仍然低於2021年第1季創下的362%紀錄。

這份報告的主要作者提弗蒂克（Emre Tiftik）說，「我們的憂慮是各國將必須配置愈來愈多資金到利息」支出，「這對各國的資金成本和債務發展將造成長期影響」。

IIF尤其關切新興市場本幣債券的利息支出增加，現已占新興市場總利息支出超過80%，並警告隨著更多國家被迫債務重整，高水準國內債務將易受衝擊，因為國際貨幣基金（IMF）的債務重整計畫較偏向外部債權人，「更令人憂心的是，全球金融結構對於管理國內債市緊張所伴隨風險的整備度不足」。

不過，這份報告也有一個亮點：上半年家庭債務占先進經濟體GDP的比率降至20年來最低，「若成熟市場的通膨壓力持續存在，家庭資產負債表的健全度，特別是美國，有望提供進一步升息時的緩衝」。

全球債務占GDP比率。(資料來源：IIF、彭博資訊)
全球債務占GDP比率。(資料來源：IIF、彭博資訊)

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