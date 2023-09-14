經濟學人智庫：全球供應鏈持續轉移 明年東南亞FDI總量超越中國

全球投資人對中國的興趣降溫。（歐新社）

經濟學人智庫（EIU）的最新報告指出，隨著全球投資 人對中國的興趣降溫、加上供應鏈持續轉移，明年東南亞 經濟體的外國直接投資（FDI）總量將超越中國，區塊化和區域化仍將是政壇與決策趨勢。

經濟學人智庫發表9月全球經濟展望報告，剖析總體經濟與產業趨勢。報告指出，中國經濟成長減緩、監管不確定性及與他國關係依然緊張，已導致流入中國的FDI銳減，上2季這類流入額更是北京當局1990年代末開始彙整經常帳數據以來最低。

報告預估，明年東南亞經濟體的FDI總量將超越中國，流入印度的FDI未來五年則將穩定擴張。榮鼎集團的另一份報告也呼應EIU論點指出，美歐企業正把投資遷離中國，轉向其他開發中市場，以印度獲得最多，之後依序為墨西哥、越南及馬來西亞。

EIU預測，到2027年時，中國在新興市場FDI流入量占比將降至30%以下，遠低於40%~50%的歷史區間。

全球經濟有望躲過衰退

在總體經濟面，EIU指出，強勁的家庭和企業資產負債表，正幫助全球經濟挺過物價壓力、利率上漲及地緣政治緊張的衝擊，預測全球經濟將能躲過衰退，今年和明年各將成長2.3%，。歐洲經濟加速成長將抵消美國放緩的影響，中國的溫和刺激措施將穩定當地經濟。

報告說，全球經濟強勁反映起點良好，一般家庭在新冠疫情期間積累的儲蓄與企業獲利增加，已保護消費和投資，這些因素將限制全球經濟的疲軟程度，雖然利率上升的滯後影響今年底與明年初都將抑制經濟活動，但少有跡象顯示債務市場會出現系統性壓力，不太可能把全球經濟拖入衰退。

多國央行 將停止升息

同時，通膨減緩將允許多數央行停止升息，EIU的預測為假設美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）都已完成升息，但某些物價遭受的供給面壓力，意味著Fed和ECB不太可能在明年中之前都降息，在新興市場，若聖嬰現象的影響不夠顯著，不足以另一波糧價暴漲，部分新興市場央行可能選擇降息以支持經濟。

EIU預估，非經濟合作發展組織（non-OECD）經濟體未來五年將貢獻約60%的全球成長，南亞與東南亞的貢獻增加，將抵銷中國經濟趨緩的拖累，供應鏈重組和幫助綠能轉型的全球天然資源投資，將為印度、印尼、墨西哥及波蘭等開發中經濟體帶來機會。