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iPhone 12電磁波太強遭法禁售 歐洲各國跟進要查了

編譯易起宇／綜合外電
法國率先以電磁波超標為由禁售iPhone 12，引發了歐洲各國對此議題的關注與擔憂，比利時已宣布將為此展開調查。 （路透）
法國率先以電磁波超標為由禁售iPhone 12，引發了歐洲各國對此議題的關注與擔憂，比利時已宣布將為此展開調查。 （路透）

法國12日以電磁波超標為由下令禁售iPhone 12，儘管蘋果13日已為此進行辯護，仍擋不住歐洲各國的擔憂。德國監管機關已表示，法國的執行結果可能成為整個歐洲的指引。比利時14日也說，將仔細審查與iPhone 12相關的健康風險。

路透報導，比利時負責數位化事務的政務委員米歇爾（Mathieu Michel）14日表示，他將要求電信監管機構分析與iPhone 12相關的潛在健康風險。他說：「確保所有公民的安全是我的職責。」

法國國家頻譜管理局（ANFR）12日通知蘋果，由於測試顯示，iPhone 12的特定吸收率（SAR，人體從裝置吸收放射能量的比率）高於法律允許水準，將在法國停止販售iPhone 12。

蘋果13日聲明表示，2020年推出的iPhone 12已獲得多個國際機構認證，釋放的電磁波符合全球標準，已向法國主管機關提供多份蘋果和第三方實驗室的測試結果，並對法國主管機關的調查結果提出抗辯。

德國網路監管機關BNetzA也在13日表示，法國的執行結果可能成為整個歐洲的指引，若法國的程序有大幅進展，該機關也將為德國市場檢驗這個議題。

荷蘭網路監管機關也說，正在關注這件事情，並將要求蘋果做出解釋，但也強調「目前沒有確切的安全風險」。

義大利工業部則表示，正在密切關注整個情勢，但目前不會採取任何動作。

iPhone 德國 比利

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