全球明年經濟成長恐減緩 經濟學家：今年太強勁讓降息延後

全球經濟在今年迄今表現超乎預期。（路透）

經濟學家表示，主要經濟體持續把利率 維持在高檔，代表全球經濟在今年迄今表現超乎預期後，明年的成長可能會減緩。

英國金融時報報導，根據顧問公司Consensus Economics的綜合預測，2024年全球經濟產出預料成長2.1%，低於2023年的預估成長2.4%。

自今年以來，經濟學家對2023年經濟成長率預估值已上修1個百分點，原因是消費者需求與就業 市場意外強勁。

凱投宏觀高級全球經濟分析師麥克亞當（Simon MacAdam）表示，2024年經濟可能減緩，將是「一些基本算數的結果」，因為今年表現較強，會使得明年成長較為平緩。不過他補充說，經濟學家「對2024年展望確實變得較為悲觀」。

這類審慎看法的核心在於，高需求將讓高通膨維持更久，迫使先進國家決策官員把高利率維持到明年。

美國花旗集團首席經濟學家希達斯（Nathan Sheets）表示：「服務需求大致沒有消退，就業市場保持強勁，薪資持續攀升。一些原本預期今年會發生的疲弱局面正被延後到2024年。」

希達斯說，包括美國在內的許多國家「都將出現經濟衰退，只是稍晚來臨」。

直到幾個月前，市場都還預期聯準會今年將開始降息。然而，美國經濟的強勁穩健，代表決策者仍有一絲可能性會在今年9月升息1碼，把基準利率提高至5.5%至5.75%。經濟學家現在預期首次降息將在明年春季來臨。

穆迪分析的首席經濟分析師詹迪（Mark Zandi）表示，美國經濟今年可望避免衰退，「代表聯準會將在更長時間內維持較高利率，以全面壓制通膨，這會導致2024年經濟成長減緩」。

詹迪說，除了德國之外，歐洲經濟今年的表現也比原先擔心的「好一些」，這代表歐洲央行 和英國央行也可能維持較高利率久一些。