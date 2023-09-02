高盛利用中國政府資金參投7家英美企業？知情人士揭內幕

英國金融時報引述知情人士表示，投行高盛（Goldman Sachs）利用與中國國有基金共同設立的一支基金收購了美、英國多家公司。（美聯社）

英國金融時報引述知情人士表示，投行高盛 （Goldman Sachs）利用與中國國有基金共同設立的一支基金收購了美、英國多家公司，其中一家公司旗下的網路安全業務爲英國政府提供服務。

金融時報日前在報導中引述數名對該基金及其運作情況有直接了解的人士透露，高盛在2017年與主權財富基金中國投資 有限責任公司（China Investment Corporation，中投公司）共同設立了一支私募股權投資「合作基金」，該基金募集了25億美元資金，高盛已利用來自該基金的資金達成了7宗交易。

交易標的包括一家追蹤全球供應鏈的初創公司，一家雲計算領域的諮詢機構，一家藥物試驗公司以及一家供應用於人工智慧、無人機和電動汽車電池的系統製造商。

報導指出，高盛銀行雖曾宣布投資這些公司的相關事宜，但沒有說明這些交易所用的資金至少有一部分來自中國國家基金。

文章指出，高盛的操作凸顯出隨著西方國家加強對特別是來自中國的外國直接投資的審查，私募股權基金如何幫助主權財富基金建立對關鍵行業公司的間接控股。

2017年11月美國總統川普訪問北京 期間曾宣布中投公司和高盛成立中美製造業合作基金（China-U.S. Industrial Cooperation Fund），主要投資美國工業企業。

華爾街日報2019年9月曾報導，中美製造業合作基金進行了第一筆投資，但是中投沒有披露這筆投資的細節。當時中投總經理居偉民說，貿易戰使得這家主權財富基金在投資美國方面變得更加謹慎。

金融時報指出，近年來北京與西方的關係雖然日益緊張，但高盛仍加強了該基金的活動，在2021年進行了4項投資，去年進行了一項投資。其中一項是投資英國品質認證、檢查及諮詢服務企業勞盛集團（LRQA）。

勞盛下屬的網路安全集團Nettitude在其網站稱，它是英國政府批准的服務提供商，幫助「加強世界各地的政府和國防組織」。該公司的業務包括「道德駭客」，即公司員工嘗試入侵客戶系統，以評估其系統漏洞。

據報導，雖然在LRQA和其他的交易案中，高盛與中投公司是以私募基金的形式一起投資，中國政府的金融參與度相對較小，但與大多數投資者相比，主權財富基金與收購公司的關係往往更為密切。

報導表示，高盛和中投合作的基金還投資了雲端計算咨詢公司Cprime、藥物檢測公司Parexel、追蹤全球供應鏈的初創公司Project44、零售技術集團Aptos、照明公司Visual Comfort & Co以及產品用於無人機冷卻系統等方面的美國加州製造商Boyd Corporation。