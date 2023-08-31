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日本購買力 逼近53年低點

編譯易起宇／綜合報導
日本購買力逼近53年低點，圖為日本街頭食品市場。(路透)
日本購買力逼近53年低點，圖為日本街頭食品市場。(路透)

衡量日圓相對於美元、歐元等主要貨幣購買力的實質有效匯率（REER）逼近53年低點，迫使日本必須花更多錢來購買能源和食品等進口必需品。

日經新聞報導，日本銀行（央行）最新數據顯示，以貿易額做加權、並考量通膨的日圓7月實質有效匯率為74.31，逼近去年10月達到的1970年9月來低點73.7。日圓兌美元匯率29日一度觸及逾九個月低點，1美元可兌超過147日圓；1970年時的日圓匯率為360日圓。

日圓實質有效匯率下滑的主因是過去數十年來的物價停滯和日銀的貨幣寬鬆政策。自日本實質有效匯率在1995年4月觸頂以來，日圓購買力已流失約60%，跌幅為主要經濟體中最大。

「經濟學人」雜誌的「大麥克指數」顯示，日本麥當勞的大麥克自1995年4月來只漲了15%至450日圓，但在美國卻漲了逾一倍至5.58美元。

日本購買力流失已強烈反映在進口上。雖然以日圓計價的進口價格指數比起一年前已開始下滑，但仍比日圓加速貶值前的2021年底高約10%。汽油等能源相關商品及食品價格已顯著上漲。日經數據顯示，由於進口飼料成本上漲轉嫁給消費者，日本牛奶和奶油價格已分別比去年同期上漲8%和10%。

瑞穗研究與技術公司估計，若日圓匯率維持在145左右，日本家庭在2022和2023年度將平均面對額外成本18.8萬日圓（1,280美元）。這已計入政府10月以後仍會實施油電費用補助和穩定油價等抗通膨措施，否則額外成本可能超過20萬日圓，對低收入家庭而言將是筆沉重負擔。

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