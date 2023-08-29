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Fed：全球經濟籠罩三陰影

編譯林聰毅／綜合報導
Fed日前在傑克森洞全球央行年會發表的研究指出，疫後全球經濟籠罩著三道陰影。（路透）
Fed日前在傑克森洞全球央行年會發表的研究指出，疫後全球經濟籠罩著三道陰影。（路透）

美國聯準會（Fed）日前在傑克森洞全球央行年會發表的研究指出，疫後全球經濟籠罩著三道陰影，包括政府債務水準創紀錄新高、地緣政治衝突可能裂解全球貿易體系，以及生產率增長料持續疲軟，這些不利因素可能使全球成長趨緩，甚至扼殺一些國家的發展。

路透報導，堪薩斯聯準銀行所提出的這項研究，探討了疫後科技創新前景、公共債務及國際貿易情勢等問題。國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家古林查斯說：「各國現在處於一個更脆弱的環境；先是動用大量財政資源來應對疫情...接著又面臨各種政策驅動力、地緣經濟碎片化、貿易緊張，以及西方與中國脫鉤。」

古林查斯表示，全球經濟成長可能在年增長率3%左右穩定下來，遠低於中國經濟快速發展帶動全球產出上升4%以上時的增速。一些經濟學家認為，這種成長力道已接近衰退。

出席傑克森洞央行年會研討會的經濟學家和決策官員大多認為，早在新冠疫情前出現的兩個影響全球成長大趨勢，已因疫情危機和最近的其他事件而加劇。IMF經濟學家亞斯拉納普及柏克萊加州大學教授艾肯格林在報告中說，疫情支出使公共債務占全球經濟產出的比重已從40%激增至60%，現在若要大幅減債，在政治上幾乎不可行。他們並表示，像美國這樣債台高築但收入也較高的國家，能夠勉強撐過去，但規模較小的國家未來可能面臨債務危機或財政限制。

另一個持續存在並加劇的疫前趨勢是，對於爭議性政策的接受程度不斷提高，像是美國前總統川普實施的保護主義關稅，以及拜登政府將晶片等產品的生產引導回美國的作法。但白宮經濟顧問委員會主席伯恩斯坦說，拜登政府的產業政策未必可以歸為傾向支持或打壓國際貿易，因為製造矽晶片所需的許多中間財都需要進口，「我認為，我們正在採取的戰略並不意味著增加或減少貿易」。

若要說有潛在的亮點，大概就是利用人工智慧（AI）發展提高生產力的可能性。然而，就連AI的前景也面臨一些挑戰，包括科技可能帶來的損害，以及實現創新的難度正呈倍數增加。

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