日本核汙水排海…南韓民眾搶購囤貨食鹽 銷售額增逾兩倍

日本24日起將福島核電站的核處理水排放入海，南韓多家大型超市業者表示，當天海產及食鹽銷量都激增。（歐新社）

日本 24日起將福島核電站的核處理水排放入海，南韓多家大型超市業者表示，當天海產及食鹽銷量都激增，其中食鹽銷售額增幅更達到250%，可能因為「最後一次購買安全海產品」心理，促使消費者囤貨。

韓聯社引述某家大型超市業者報導，超市旗下整體海產品24日銷售額較去年同日成長約35%，魚乾等海產乾貨及海帶乾等保存期限較長的產品分別成長130%與100%；也有其他業者表示海產品銷售額成長約15%。

至於先前曾爆發搶購囤貨潮的食鹽商品則成長250%，增幅最大。

業者分析，雖然只有單日銷售狀況比較，但增幅明顯異常，可能是消費者預期「這是最後一次購買安全海產品」的心理導致搶購。

日本政府先前宣布將排放核處理水入海的消息後，就曾在韓國引發一波食鹽搶購潮，大幅推升韓國食鹽售價。但由於核處理水已開始排放，這次的搶購風潮會持續多久，業者仍在密切關注。

為減少核處理水入海對海產類商品銷售的負面影響，e mart、樂天超市等大型超市業者都宣布加強針對水產的輻射檢驗頻率。

南韓海洋水產部今天也表示將擴大海洋放射性監測範圍，除自6月起在距離福島第一核電站周邊500到1600公里範圍內的兩處海域、共8個點每月進行採樣調查，韓國海域內採樣點將從92點增至200點，並在鄰近福島的公海進行採樣。