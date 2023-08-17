挪威主權基金靠科技股大賺

拜重押人工智慧（AI）與半導體等美國科技股所賜，挪威主權財富基金上半年進帳1430億美元，報酬率達10%。儘管這段時間物價高漲、各國央行升息以抗通膨，加上美國和歐洲銀行業動盪，挪威主權基金顯然因應得宜。

挪威主權財富基金15日在網站公告，截至6月的六個月，證券投資 的回報率將近14%，固定收益投資回報率為2.3%。非上市房地產持有規模下降4.6%。

挪威主權基金又名Norges Bank Investment Management（NBIM），1990年代成立，負責把挪威的石油和天然氣收入投資海外，目前管理逾12兆挪威克朗（1.4兆美元）資產，是全球最大單一股票持有者，主要布局是基於國會頒布的架構所追蹤的一套基準指數。

美國科技股繼去年表現疲軟後出現反彈，提振了NBIM的回報。截至今年上半年，NBIM在股票方面持有最多的是蘋果、微軟和Alphabet，台積電則是第八大持股，持有約850億克朗（約80.7億美元），NBIM也是台積電第七大股東。債券方面，NBIM持有最大的是美國公債，其次為日本和德國政府債券。

儘管如此，NBIM還是受到美國矽谷銀行 金融集團旗下矽谷銀行（SVB）倒閉的衝擊。NBIM表示，證券投資占基金價值的71.3%，固定收益占26.4%，非上市房地產占2.3%。對於通膨展望，NBIM執行長譚俊（Nicolai Tangen）表示仍不明，「70年代時通膨確實曾經捲土重來，而如今氣候和通膨的關係已比之前更緊密，也有一些新成分出現，這讓情勢更惡化」。

另外，三星電子上季減碼荷蘭晶片 設備製造商艾司摩爾（ASML）與中國電動車製造商比亞迪（BYD）的持股，籌得資金預料將用於投資擴大國內外的晶片製造設施，為晶片業景氣即將復甦做準備。

截至6月底三星持有的ASML股票降至275萬股，持股占比降至0.7%，低於3月底的1.6%，相當於出售355萬股持股，籌得約3兆韓元（22億美元）。