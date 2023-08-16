印度番茄貴到「去度假」 漢堡王、麥當勞都拿掉番茄

印度新德里一間Subway 7月公告暫停供應番茄。（路透）

路透16日報導，印度 通膨嚴重推升食品價格，番茄漲了4倍多，連鎖速食店漢堡王 宣布，印度絕大多數店面供應的漢堡及捲餅將拿掉番茄。今年稍早，印度麥當勞 、Subway都做出類似宣告。

2家印度漢堡王店面貼出公告表示：「番茄也需要度假。我們無法再於我們的食物中加番茄。」印度漢堡王的官方網站寫道，餐點不再加番茄是因印度漢堡王「品質標準要求非常高」，並表示番茄很快就會回來。

路透報導，漢堡王是印度最大的連鎖餐飲店之一，在印度有近400家店面。今年稍早，印度麥當勞與Subway都已宣布多家店面的餐點不再加番茄。達美樂則採取不同策略，選擇降價吸引印度消費者，如今一個披薩可能低至0.6美元，是全球最便宜的達美樂披薩。

印度迎來雨季，打亂農作物收成及供應鏈，導致番茄價格比今年初漲了四點五倍。據本周發布的7月零售通膨數據，印度蔬菜價格一年來漲了37%，洋蔥、豌豆、蒜、薑等印度家庭常用食材全都漲價。

因應供給危機，印度已開始從尼泊爾進口番茄向全國配發，社群平台貼文顯示，等著搶購番茄的人大排長龍。