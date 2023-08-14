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半導體進口增加 南韓對日連續出現貿易逆差

編譯林聰毅／綜合外電
拜半導體出口增加之賜，日本已連續兩個月超越中國，成為對南韓的第二大貿易順差國。 （歐新社）
拜半導體出口增加之賜，日本已連續兩個月超越中國，成為對南韓的第二大貿易順差國。 （歐新社）

拜半導體出口增加之賜，日本已連續兩個月超越中國，成為對南韓的第二大貿易順差國。

南韓媒體BusinessKorea報導，據韓國產業通商資源部13日發布的《2023年7月進出口趨勢》報告，日本已連續兩個月（6月和7月）成為南韓的第二大貿易順差國，僅次於輸出原油給南韓的中東。

今年6月，南韓對日本的貿易逆差為17.8億美元，比對中國的貿易逆差13億美元還多出4.8億美元。到了7月，南韓對日本的貿易逆差達15.3億美元，而對中國的逆差則為12.7億美元。根據產業通商資源部的數據，自今年2月以來，日本有四個月是南韓的第二大貿易順差國。

隨著南韓對中國的貿易逆差逐漸減少，加上從日本進口半導體的增加，使得日本在過去兩個月對南韓的順差超越了中國。南韓對中國的逆差從今年1月的39.3億美元降至上個月的12.7億美元，減少了兩倍多。

相比之下，南韓從日本進口的半導體大幅增加，6月為5.203億美元，高於5月的2.6億美元，7月更達到3.607億美元。 此外，從日本進口的半導體檢測設備，也從5月的4,200萬美元激增至6月的9,300萬美元，7月更高達9,600萬美元。

如果下半年半導體市場復甦，南韓對日本的貿易逆差有可能進一步擴大。 然而，由於電動車核心零件二次電池材料從中國的進口也將會增加，下半年對南韓貿易順差的排名仍有變數。

南韓 日本 檢測

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