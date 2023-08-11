全球企業上季獲利將下滑 美科技業亮眼業績難抵銷中國需求不振衝擊

美國的蘋果、亞馬遜及特斯拉等六大科技業者上季獲利為兩年來首度同步成長。（美聯社）

儘管美國的蘋果（Apple）、亞馬遜 （Amazon）、Google母公司字母（Alphabet）及特斯拉（Tesla）等六大科技業者上季獲利為兩年來首度同步成長，仍無法完全抵銷中國經濟減緩，對大宗商品與化學品等領域獲利的拖累，預估將拖累全球主要企業上季總淨利下滑。

日經新聞引述QUICK-FactSet的數據指出，美國、中國、日本 及歐洲約11,000家上市公司第2季已發表和市場預測的淨利總額，將比去年同期下滑3%至9,557億美元。這些公司市值約占全球的九成。

美國企業上季整體獲利成長約10%，主要受到科技巨擘、以及「股神」巴菲特執掌波克夏的提振。美國科技業獲利躍增約30%，主要是整頓業務和廣告營收回升，緩和了衝擊。蘋果、亞馬遜、字母、臉書母公司Meta、亞馬遜及特斯拉上季獲利都成長，為2021年第2季以來六大科技業者首度同步成長，上季總獲利也占全球的8%，比一年前提高2個百分點。

蘋果上季營收雖下滑，但靠撙節成本措施提高利潤，獲利出現三季以來首見的增長，亞馬遜和Meta也都轉向支撐財務，同時享受經濟信心好轉帶動廣告營收反彈的好處。

在日本，汽車業業績回升，也幫助軟銀集團以外的整體日本企業上季獲利成長超過10%；軟銀集團的財報大幅取決於旗下投資組合企業的表現。

在16國中，有八國的企業獲利改善。以產業來看，汽車業鶴立雞群，豐田汽車上季淨利首度首度達到1兆日圓（69億美元），主因供應限制降低，現代汽車也調升全年盈餘預測。

先前獲利豐厚的金屬和能源業，上季獲利則年減40%左右，美國和歐洲石油 巨頭上季獲利全面減退，主因為全球經濟展望不確定與國際油價下挫。英國石油（BP）獲利暴減81%。

化學品產業總獲利也銳減約六成，顯示歐洲和中國市場的實質需求減弱。巴斯夫（BASF）上季淨利年比大幅下滑76%，董事長薄睦樂（Martin Brudermueller）說：「我們面臨關鍵客戶產業的需求低迷，汽車業除外。」石化產品需求不振和中國減緩，也使日本旭化成上季獲利出現類似減幅。

電子產品設備業獲利減少約30%，通訊晶片巨擘高通上季淨利腰斬。