我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約房租創新高 曼哈頓均價達5588元 5個月4度破紀錄

林凱倫獲民主黨提名 角逐紐約州高院法官

全球企業上季獲利將下滑 美科技業亮眼業績難抵銷中國需求不振衝擊

編譯簡國帆／綜合外電
美國的蘋果、亞馬遜及特斯拉等六大科技業者上季獲利為兩年來首度同步成長。（美聯社）
美國的蘋果、亞馬遜及特斯拉等六大科技業者上季獲利為兩年來首度同步成長。（美聯社）

儘管美國的蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Google母公司字母（Alphabet）及特斯拉（Tesla）等六大科技業者上季獲利為兩年來首度同步成長，仍無法完全抵銷中國經濟減緩，對大宗商品與化學品等領域獲利的拖累，預估將拖累全球主要企業上季總淨利下滑。

日經新聞引述QUICK-FactSet的數據指出，美國、中國、日本及歐洲約11,000家上市公司第2季已發表和市場預測的淨利總額，將比去年同期下滑3%至9,557億美元。這些公司市值約占全球的九成。

美國企業上季整體獲利成長約10%，主要受到科技巨擘、以及「股神」巴菲特執掌波克夏的提振。美國科技業獲利躍增約30%，主要是整頓業務和廣告營收回升，緩和了衝擊。蘋果、亞馬遜、字母、臉書母公司Meta、亞馬遜及特斯拉上季獲利都成長，為2021年第2季以來六大科技業者首度同步成長，上季總獲利也占全球的8%，比一年前提高2個百分點。

蘋果上季營收雖下滑，但靠撙節成本措施提高利潤，獲利出現三季以來首見的增長，亞馬遜和Meta也都轉向支撐財務，同時享受經濟信心好轉帶動廣告營收反彈的好處。

在日本，汽車業業績回升，也幫助軟銀集團以外的整體日本企業上季獲利成長超過10%；軟銀集團的財報大幅取決於旗下投資組合企業的表現。

在16國中，有八國的企業獲利改善。以產業來看，汽車業鶴立雞群，豐田汽車上季淨利首度首度達到1兆日圓（69億美元），主因供應限制降低，現代汽車也調升全年盈餘預測。

先前獲利豐厚的金屬和能源業，上季獲利則年減40%左右，美國和歐洲石油巨頭上季獲利全面減退，主因為全球經濟展望不確定與國際油價下挫。英國石油（BP）獲利暴減81%。

化學品產業總獲利也銳減約六成，顯示歐洲和中國市場的實質需求減弱。巴斯夫（BASF）上季淨利年比大幅下滑76%，董事長薄睦樂（Martin Brudermueller）說：「我們面臨關鍵客戶產業的需求低迷，汽車業除外。」石化產品需求不振和中國減緩，也使日本旭化成上季獲利出現類似減幅。

電子產品設備業獲利減少約30%，通訊晶片巨擘高通上季淨利腰斬。

亞馬遜 日本 石油

上一則

CNBC：不必再找「下一個巴菲特」 股神成就無從複製

延伸閱讀

特斯拉和這檔AI概念股今年股價翻倍 成避險基金放空標的

特斯拉和這檔AI概念股今年股價翻倍 成避險基金放空標的
日經：特斯拉電動車電池供應鏈 中國企業占40%

日經：特斯拉電動車電池供應鏈 中國企業占40%
特斯拉財務長突下台 未說明去職原因

特斯拉財務長突下台 未說明去職原因
特斯拉Cybertruck訂4年沒交車 網：馬斯克錢都去買推特

特斯拉Cybertruck訂4年沒交車 網：馬斯克錢都去買推特

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
亞洲工廠缺工情況勢將影響美國物價。（路透）

美物價漲不停 是因為亞洲年輕人想當網紅或咖啡店打工？

2023-08-07 04:37
理財暢銷書《致富心態》作家摩根‧豪瑟。（路透）

怎樣投資才好？《致富心態》作者摩根‧豪瑟教你幾招

2023-08-05 06:43

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦