我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

日本最大退休基金 獲利創高

編譯湯淑君、黃淑玲／綜合報導
全球規模最大公共退休基金日本GPIF上季獲利18.98兆日圓（1,330億美元），創歷史新高紀錄，日本股市大漲是一大助力。（歐新社）
全球規模最大公共退休基金日本GPIF上季獲利18.98兆日圓（1,330億美元），創歷史新高紀錄，日本股市大漲是一大助力。（歐新社）

全球規模最大公共退休基金：日本政府退休投資基金（GPIF），在止於6月底的一季獲利18.98兆日圓（1,330億美元），創歷史新高紀錄，反映投資國內股市和海外債券成果豐碩。

彭博資訊報導，GPIF上季管理的資產總額擴增9.5%，達到219.17兆日圓，改寫歷來新高紀錄。其中，持有的日本股票表現最強，期間大漲14.4%，顯示通膨持穩帶旺日股，「股神」巴菲特大舉加碼買進日股，更為日股漲勢推波助瀾。同時期海外公司持股也增值15.4%，外國債券漲8.1%，日本債券漲0.4%。

至於巴菲特投資的「五大商社」，儘管上季大宗商品價格回落、中國經濟反彈乏力，但仍然交出獲利強勁的成績單。

根據本周陸續發布的財報，三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠和丸紅，在4至6月的一季獲利表現均優於市場預期。

GPIF總裁宮園雅敬說：「獲利大增只是短期結果，根據我們的模型，9.49%的增幅應該每九年才會出現一次。我們會持續履行長期投資的職責。」

不過，基於GPIF半數的資產投資在國內外債券，現在隨著日本銀行（央行）緩緩鬆綁超寬鬆貨幣政策，GPIF的投資表現可能面臨一大弱點：殖利率上揚和市況波動加劇。本周信評機構惠譽摘除美國AAA頂級債信評等，就給固定收益市場平添波瀾。

在止於6月底的三個月期間，MSCI全球股價指數攀高5.6%，美股史坦普500指數躍升8.3%，日本Topix股價指數則漲14%。美國10年期公債殖利率上季跳升37個基點，日本指標政府公債殖利率攀升7.5個基點。日圓則對美元貶值將近8%。

投資 日本 殖利率

上一則

沙烏地調漲9月銷歐亞油價

下一則

Airbnb上季訂單 增幅防疫來最低

延伸閱讀

波克夏犀利 Q2營業利益創高

波克夏犀利 Q2營業利益創高
波克夏為何專挑周六公布財報？「股神」巴菲特親解原因

波克夏為何專挑周六公布財報？「股神」巴菲特親解原因
巴菲特光環效應：全球最大退休基金GPIF上季獲利創新高

巴菲特光環效應：全球最大退休基金GPIF上季獲利創新高
巴菲特看美國遭惠譽降評：不擔心 但有理由擔心

巴菲特看美國遭惠譽降評：不擔心 但有理由擔心

熱門新聞

長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方英尺（呎）價格為港幣1.5萬元，均價回到7年前。(圖取自香港新房網站)

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

2023-08-03 11:01
蘋果與高盛2日宣布，合作共推的Apple Card儲蓄帳戶已吸收存款逾100億美元。(路透)

蘋果Apple Card太吸金 儲蓄存款4個月突破100億元

2023-08-02 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

2023-08-05 08:52
民眾認為退休生活若要過得舒適，必須存到180萬元才能達標，但許多民眾對應該為退休存多少錢、如何投資卻都沒有概念。（美聯社）

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

2023-08-06 22:31
理財暢銷書《致富心態》作家摩根‧豪瑟。（路透）

怎樣投資才好？《致富心態》作者摩根‧豪瑟教你幾招

2023-08-05 06:43
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

批惠譽降評「怪異」克魯曼：財政擴張避免再陷失落十年

2023-08-02 12:24

超人氣

更多 >
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
美國債信被降級 原因在自毀長城

美國債信被降級 原因在自毀長城