日本最大退休基金 獲利創高

全球規模最大公共退休基金日本GPIF上季獲利18.98兆日圓（1,330億美元），創歷史新高紀錄，日本股市大漲是一大助力。（歐新社）

全球規模最大公共退休基金：日本 政府退休投資 基金（GPIF），在止於6月底的一季獲利18.98兆日圓（1,330億美元），創歷史新高紀錄，反映投資國內股市和海外債券成果豐碩。

彭博資訊報導，GPIF上季管理的資產總額擴增9.5%，達到219.17兆日圓，改寫歷來新高紀錄。其中，持有的日本股票表現最強，期間大漲14.4%，顯示通膨持穩帶旺日股，「股神」巴菲特大舉加碼買進日股，更為日股漲勢推波助瀾。同時期海外公司持股也增值15.4%，外國債券漲8.1%，日本債券漲0.4%。

至於巴菲特投資的「五大商社」，儘管上季大宗商品價格回落、中國經濟反彈乏力，但仍然交出獲利強勁的成績單。

根據本周陸續發布的財報，三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠和丸紅，在4至6月的一季獲利表現均優於市場預期。

GPIF總裁宮園雅敬說：「獲利大增只是短期結果，根據我們的模型，9.49%的增幅應該每九年才會出現一次。我們會持續履行長期投資的職責。」

不過，基於GPIF半數的資產投資在國內外債券，現在隨著日本銀行（央行）緩緩鬆綁超寬鬆貨幣政策，GPIF的投資表現可能面臨一大弱點：殖利率 上揚和市況波動加劇。本周信評機構惠譽摘除美國AAA頂級債信評等，就給固定收益市場平添波瀾。

在止於6月底的三個月期間，MSCI全球股價指數攀高5.6%，美股史坦普500指數躍升8.3%，日本Topix股價指數則漲14%。美國10年期公債殖利率上季跳升37個基點，日本指標政府公債殖利率攀升7.5個基點。日圓則對美元貶值將近8%。