超導體概念股熄火 中美投資人心寒拋售 但在韓仍拉漲停

南韓團隊上周發表「常溫常壓超導體」LK-99後，引發一股投資旋風。（取材自sciencecast）

南韓投資 人今天（3日）持續瘋狂敲進幾檔和「超導體」有關的韓國股票 ，押注這項技術出現突破，無視韓國證交所發出投機性炒作與不公平交易的警告；然而在中國，超導體概念股已經熄火，多檔個股重挫甚至跌停；美國超導公司2日收盤股價更是重挫29%。

包括南韓化學品公司德成（Duksung）、高溫超導線技術公司Sunam等小型股連續第三天衝上30%的漲停限制，兩家公司過去六個交易日來已分別暴漲約170%和260%。控制系統設備商Mobiis在盤中拉上30%的漲停後，今天收盤漲幅收斂至21%，電子零件製造商Shinsung Delta Tech則在上漲21%後吐回漲幅，平盤作收。

韓國證交所在2日下午要求投資人在投資德成、Mobiis與Shinsung Delta Tech前必須留意，並發布了最低的三級警示，並未讓這些公司停止交易。

當股票有可能出現投機炒作與不公平交易時，南韓證交所就會發出這類警示，而且可在勒令單日暫停交易之前升高警示水準。

自從南韓幾位科學研究人員在7月22日發表論文，宣稱他們已經合成全世界第一種常溫常壓超導體材料LK-99後，南韓與超導體技術相關的個股便瘋狂飆漲。

不過在中國，超導體概念股的交易狂潮在3日熄火。江蘇法爾勝重挫10%，達深圳證交所的跌停限制，原因是該公司宣告自家是金屬產品製造商與環境保護公司，並未研究超導體技術；中孚實業股價也下殺至10%的跌停幅度，該公司澄清，雖然曾經參與中國社會科學院在2010年進行的超導體計畫，但只有提供場地和設備。

另外，中國的國纜檢測股價3日一度重挫12%，收盤跌2%。該公司表示雖然高溫超導體或許是該公司可提供檢測服務的領域之一，但這類測試目前是在攝氏負196度的環境進行，和室溫超導體無關。西部超導公司與創新材料的股價也重挫8%。

同時間，中媒報導，嘗試複製LK-99材料的曲阜師範大學發現，這種材料在常溫到攝氏負223.16度的低溫環境下仍存在大的電阻值，測試過程中並未出現電阻大幅驟降或零電阻，與「室溫超導」所其他的零電阻特定相差甚遠。

Kiwoom證券公司分析師韓濟永（Han Jiyoung，音譯）表示：「投資人應該留意這些超導體題材股票波動激增，因為他們的實質並不清楚。」

除此外，美國超導公司（American Superconductor）2日股價暴跌29%，逆轉先前五個交易日暴漲129%的走勢。近期也因超導體題材上漲的日本線纜公司股價3日也下跌。