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日銀調整YCC政策 引燃全球金融市場「終極恐懼」

編譯湯淑君／綜合外電
日銀放寬「殖利率曲線管控」（YCC）政策，日圓28日在東京盤應聲對美元升值。（路透）
日銀放寬「殖利率曲線管控」（YCC）政策，日圓28日在東京盤應聲對美元升值。（路透）

有關日本銀行（央行）將調整「殖利率曲線管控」（YCC）的臆測聲四起（28日獲得證實），嚇得美國10年期公債殖利率猛然升破4%，道瓊工業指數中斷連13天漲勢。為什麼美股投資人對美國聯準會（Fed）日前宣布升息1碼（0.25個百分點）淡定以對，卻對日本央行微調貨幣政策的傳聞如此擔驚受怕？

日銀收緊政策震倒美債、美股

MarketWatch報導，阿波羅全球資產管理公司首席經濟學家斯洛克指出，市場的「終極恐懼」，是唯恐持有大量美國債券（包括美國公債及其他證券）的日本投資人，會「開始察覺，原來自家後院栽種的收成更好」，意指投資日本證券的收益率更高。倘若日本投資人紛紛出清那些美國資產、把資金轉回國內投資，可能在美國市場掀起一波巨大賣壓。

在這種顧慮發酵下，美國10年期公債殖利率27日竄升逾16個基點，收在4%以上。殖利率升高時，債券價格下跌。

美債殖利率大幅躍升，則導致美股27日早盤漲勢回吐，三大指數全面收跌。

彈性YCC象徵日本超寬鬆貨幣政策「結束的開始」

結果，投資人的疑慮成真了。日銀28日宣布，決定以「更大的彈性」管控10年期公債殖利率，也就是形同放寬目前10年期公債殖利率上下波動0.5%的區間，今後將容忍上下波幅多達1%，是目前上限的兩倍。很少人料到日銀對YCC政策的調整幅度竟如此劇烈，以致日經股價指數應聲下挫，沒多久，日本10年期公債殖利率就升破0.5%的上限。

路透報導，雪梨JB Were投資長奧德說：「他們（日銀）已調整YCC，但並未許下太多硬性承諾，只想有更大彈性管理貨幣政策。」他形容，這象徵日本的超寬鬆貨幣政策處於「結束的開始」。

雪梨瑞銀資產管理公司固定收益投資組合經理人納許說：「這是朝最終解除（超寬鬆貨幣政策）邁進重要的一步。」他預期，日本10年期公債殖利率將朝1%邁進，但過程不會呈直線進行，因為期間可能出現空頭回補、國內買盤湧現和日銀干預。

引發的流動性效應 將衝擊全球金融市場

分析師指出，日銀放寬YCC政策，將對匯市造成戲劇性的影響，從美元應聲貶值和歐元大貶的初步市場反應已可見端倪。不過，美元貶值和價位高估的歐元回軟，應受世界各地投資人歡迎。

更大的問題在於日銀此舉造成的流動性效應。

德意志銀行策略師薩拉耶洛認為，「彈性的」殖利率曲線控管，加上波動目標區間加倍，或許可被視為「YCC的終結」。

這對全球金融市場而言是大事一樁，日銀形同藉此向世界昭告：日本通縮時代結束了。薩拉耶洛預期，市場接下來肯定會問：量化寬鬆（QE）和零利率政策何時解除？

日本可謂全球最後一個便宜資金國度，一旦日銀貨幣政策由鬆轉緊，不光是美債、美股，凡是利用到「日圓利差交易」買進的資產，不論是紐西蘭公司債、印度股票、泰國不動產、還是英國衍生性商品，或是南非期貨，統統要提防資金抽走導致市況風雲變色了。

過去兩年來，利用「日圓利差交易」（借入低成本日圓，轉而把資金停泊在高收益貨幣如巴西里爾、墨西哥披索）的投資人，應該獲利甚豐。但利差交易可能說翻臉就翻臉，一旦情勢逆轉，可能造成莫大損失。這正是各地股市、新興市場投資人提心吊膽的原因。

日銀長期實施的超寬鬆政策導致弱勢日圓，先前匯率約140日圓兌1美元（日銀調整政策的消息傳出後升至約139.48兌1美元）。便宜的日圓不但助漲日本股市，也助長「日圓利差交易」，亦即借入便宜日圓、轉投資別處收益較高的資產，特別是新興市場。日銀政策一調整，勢必牽動這些市場的資金流動，對全球金融市場影響甚鉅。

期貨經紀商R.J. O'Brien主管布瑞迪說：「若YCC的錨鬆脫了，可能掀起全球資本流動和殖利率曲線出現歷史性的轉變。」

殖利率 投資 日本

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