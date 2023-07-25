歐元區經濟 連二月萎縮

歐元區7月綜合PMI降至48.9，不如市場預期，專家預估未來數月景氣恐進一步放緩。（路透）

最新數據顯示，歐元區7月民間經濟活動再陷萎縮，且下滑幅度大於預期，從訂單流入和產出預期等次指標來看，歐元區經濟未來數月將進一步放緩。

標普全球公司（S&P Global）24日公布，7月HCOB歐元區綜合採購經理人指數（PMI）初值降至48.9，不如市場預期，低於前月的49.9，為連二月跌破象徵景氣的榮枯線50，並且是去年11月以來最低。

7月歐元區製造業PMI初值下滑至42.7，低於前月的43.4，寫下疫情 爆發初期來最低，服務業PMI從6月的52降至51.1，為今年1月來最低，但仍高於景氣榮枯線50；兩項數據均低於市場預期。歐元區去年冬季可能已躲過衰退，但低需求和高通 膨的雙重打擊，導致今年初未能加速成長。

漢堡商業銀行（HCOB）首席經濟學家德拉魯比亞說：「製造業仍是歐元區的致命傷。製造商本月再度擴大減產，服務業活動雖持續擴張，但步伐放慢許多。」

這對歐元區來說可能是凶兆，歐元區預定下周公布第2季經濟表現。經濟學家預估，歐元區未來兩季的經濟成長率各為0.2%。國際貨幣 基金則預估，歐元區今年經濟產出僅將成長0.8%。

德拉魯比亞還說：「隨著服務業持續放緩，未來數月歐元區經濟可能進一步萎縮。服務業的新事業及未完成業務次指標，均為今年來首見萎縮，導致展望更加黯淡。」

彭博經濟高級歐元區經濟學家波威爾說：「製造業以外的經濟惡化情況日益明顯，同月服務業活動持續放緩。」