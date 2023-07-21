逾百項台灣味搶攻南韓市場 瞄準中秋送禮商機

首爾台貿中心21日起於南韓現代百貨木洞店舉行「台灣食品全球GO躍升計畫—台灣食品連環購」展售會。（中央社）

首爾台灣貿易中心今天起在聯通地鐵站 的現代百貨木洞店舉辦為期一週展售會，將43家業者共130項商品帶到南韓 當地，包括過去在南韓市場少見的拌麵、醬料等加工食品，準備搶攻南韓中秋節的最大波送禮潮。

國貿局與外貿協會連續兩年舉辦台灣食品全球GO大型行銷計畫，本週輪到首爾台貿中心執行「台灣食品全球GO躍升計畫—台灣食品連環購」，站在當地買主角度主動出擊，選擇更多樣、更新穎的商品，期盼進一步擴大南韓消費市場對台灣食品的認知與接受度。

首爾台貿中心主任賴登科向中央社表示，21日至27日舉辦的展售會一改過去由台北提出參展商品的做法，改為「主動出擊」，事前就以產品目錄與潛在買主溝通，選出最可能受採購方及消費者青睞的品項，帶到現場提供實際體驗。現場也配置銷售人員及台貿中心僱員，提供最詳細解說服務。

因應南韓市場趨勢，這次攻韓商品包括分解茶等健康相關產品，以及拌麵、沖泡式飲品、即食包等主攻單身族群的便利食品，進一步貼合南韓市場需求。包裝也多走設計風，「南韓人很注重第一眼就要看對眼」，賴登科說明，這次展前廠商們都做足準備，不只產品品質要好，外包裝、品牌也致力擄獲「外貌協會」買主的心。

「禮盒也是這次展售的重點」，賴登科說，雖然深受南韓民眾喜愛的台灣芒果、鳳梨等水果產季與南韓最大送禮需求的中秋假期擦肩而過，但台貿中心仍從食品展就開始牽線，希望可以帶動台灣食品禮盒搶下中秋節慶送禮商機，開拓企業用戶及大宗採購市場。

台貿中心事前已針對350家買主主動拓銷，「目標出席率達到5成」，賴登科表示，除邀請買主來現場試吃體驗，展後也規劃將買主有興趣的品項寄送到指定地點，讓買主更深入確認商品是否符合自身需求。

展售會現場設置人生四格、扭蛋機，第一天就吸引不少好奇民眾聚集。