逾百項台灣味搶攻南韓市場 瞄準中秋送禮商機
首爾台灣貿易中心今天起在聯通地鐵站的現代百貨木洞店舉辦為期一週展售會，將43家業者共130項商品帶到南韓當地，包括過去在南韓市場少見的拌麵、醬料等加工食品，準備搶攻南韓中秋節的最大波送禮潮。
國貿局與外貿協會連續兩年舉辦台灣食品全球GO大型行銷計畫，本週輪到首爾台貿中心執行「台灣食品全球GO躍升計畫—台灣食品連環購」，站在當地買主角度主動出擊，選擇更多樣、更新穎的商品，期盼進一步擴大南韓消費市場對台灣食品的認知與接受度。
首爾台貿中心主任賴登科向中央社表示，21日至27日舉辦的展售會一改過去由台北提出參展商品的做法，改為「主動出擊」，事前就以產品目錄與潛在買主溝通，選出最可能受採購方及消費者青睞的品項，帶到現場提供實際體驗。現場也配置銷售人員及台貿中心僱員，提供最詳細解說服務。
因應南韓市場趨勢，這次攻韓商品包括分解茶等健康相關產品，以及拌麵、沖泡式飲品、即食包等主攻單身族群的便利食品，進一步貼合南韓市場需求。包裝也多走設計風，「南韓人很注重第一眼就要看對眼」，賴登科說明，這次展前廠商們都做足準備，不只產品品質要好，外包裝、品牌也致力擄獲「外貌協會」買主的心。
「禮盒也是這次展售的重點」，賴登科說，雖然深受南韓民眾喜愛的台灣芒果、鳳梨等水果產季與南韓最大送禮需求的中秋假期擦肩而過，但台貿中心仍從食品展就開始牽線，希望可以帶動台灣食品禮盒搶下中秋節慶送禮商機，開拓企業用戶及大宗採購市場。
台貿中心事前已針對350家買主主動拓銷，「目標出席率達到5成」，賴登科表示，除邀請買主來現場試吃體驗，展後也規劃將買主有興趣的品項寄送到指定地點，讓買主更深入確認商品是否符合自身需求。
展售會現場設置人生四格、扭蛋機，第一天就吸引不少好奇民眾聚集。
除食品外，貿易局下半年也將針對連鎖加盟及IP文創產業組團來韓拓銷，在南韓市場開展拓銷產業新方向。
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