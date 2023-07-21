我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

減少依賴中俄 葉倫:美希望友岸外包納入新興經濟體

道指連漲10天 全周上漲逾2%

逾百項台灣味搶攻南韓市場 瞄準中秋送禮商機

中央社／首爾21日專電
首爾台貿中心21日起於南韓現代百貨木洞店舉行「台灣食品全球GO躍升計畫—台灣食品連環購」展售會。（中央社）
首爾台貿中心21日起於南韓現代百貨木洞店舉行「台灣食品全球GO躍升計畫—台灣食品連環購」展售會。（中央社）

首爾台灣貿易中心今天起在聯通地鐵站的現代百貨木洞店舉辦為期一週展售會，將43家業者共130項商品帶到南韓當地，包括過去在南韓市場少見的拌麵、醬料等加工食品，準備搶攻南韓中秋節的最大波送禮潮。

國貿局與外貿協會連續兩年舉辦台灣食品全球GO大型行銷計畫，本週輪到首爾台貿中心執行「台灣食品全球GO躍升計畫—台灣食品連環購」，站在當地買主角度主動出擊，選擇更多樣、更新穎的商品，期盼進一步擴大南韓消費市場對台灣食品的認知與接受度。

首爾台貿中心主任賴登科向中央社表示，21日至27日舉辦的展售會一改過去由台北提出參展商品的做法，改為「主動出擊」，事前就以產品目錄與潛在買主溝通，選出最可能受採購方及消費者青睞的品項，帶到現場提供實際體驗。現場也配置銷售人員及台貿中心僱員，提供最詳細解說服務。

因應南韓市場趨勢，這次攻韓商品包括分解茶等健康相關產品，以及拌麵、沖泡式飲品、即食包等主攻單身族群的便利食品，進一步貼合南韓市場需求。包裝也多走設計風，「南韓人很注重第一眼就要看對眼」，賴登科說明，這次展前廠商們都做足準備，不只產品品質要好，外包裝、品牌也致力擄獲「外貌協會」買主的心。

「禮盒也是這次展售的重點」，賴登科說，雖然深受南韓民眾喜愛的台灣芒果、鳳梨等水果產季與南韓最大送禮需求的中秋假期擦肩而過，但台貿中心仍從食品展就開始牽線，希望可以帶動台灣食品禮盒搶下中秋節慶送禮商機，開拓企業用戶及大宗採購市場。

台貿中心事前已針對350家買主主動拓銷，「目標出席率達到5成」，賴登科表示，除邀請買主來現場試吃體驗，展後也規劃將買主有興趣的品項寄送到指定地點，讓買主更深入確認商品是否符合自身需求。

展售會現場設置人生四格、扭蛋機，第一天就吸引不少好奇民眾聚集。

除食品外，貿易局下半年也將針對連鎖加盟及IP文創產業組團來韓拓銷，在南韓市場開展拓銷產業新方向。

「台灣食品全球GO躍升計畫—台灣食品連環購」展售現場21日舉辦填問卷扭蛋抽獎活動...
「台灣食品全球GO躍升計畫—台灣食品連環購」展售現場21日舉辦填問卷扭蛋抽獎活動。（中央社）
首爾台灣貿易中心21日起於南韓現代百貨木洞店舉行「台灣食品全球GO躍升計畫—台灣...
首爾台灣貿易中心21日起於南韓現代百貨木洞店舉行「台灣食品全球GO躍升計畫—台灣食品連環購」展售會。首爾台貿中心主任賴登科現場體驗人生四格拍照機。（中央社）

南韓 地鐵站

上一則

減少依賴中俄 葉倫：美希望友岸外包納入新興經濟體

延伸閱讀

三星折疊新機下周在南韓亮相 傳定價比前一代更高

三星折疊新機下周在南韓亮相 傳定價比前一代更高
南韓警告北韓：動用核武等於終結金正恩政權

南韓警告北韓：動用核武等於終結金正恩政權
不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出
拆開後呼吸困難 南韓驚見「來自台灣」不明毒氣包裹 多處通報可疑案例

拆開後呼吸困難 南韓驚見「來自台灣」不明毒氣包裹 多處通報可疑案例

熱門新聞

美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德表示，聯準會（Fed）已大幅提高利率，如今美國通縮威脅近在眼前，將迫使Fed調整政策。（路透）

美通縮危機浮現 Fed將被迫調整利率 女股神示警：否則成為「恐怖秀」

2023-07-15 08:36
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
惠普傳出將數百萬台商務和家用筆電的生產移到泰國和墨西哥。（路透）

惠普供應鏈多元化有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

2023-07-18 09:45
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
這個「星女郎」從小美到大 曾被全校圍觀…遭諷：太漂亮成績不會好

這個「星女郎」從小美到大 曾被全校圍觀…遭諷：太漂亮成績不會好
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到