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英通膨趨緩 升息壓力減輕

編譯洪啟原、陳律安／綜合報導
英國6月CPI增幅明顯趨緩。（歐新社）
英國6月CPI增幅明顯趨緩。（歐新社）

英國上月消費者物價指數（CPI）的增幅明顯趨緩，減輕英國央行（BoE）持續升息的壓力。相形下，歐元區上月核心CPI指數的終值較初值上修，使歐洲央行（ECB）下周升息更無懸念。

國家統計局19日公布，英國6月CPI年增率為7.9%，較5月的8.7%下滑，是去年3月來首度低於8%，也是這五個月來通膨率首次低於預期；核心CPI年升6.9%，從5月觸及的30年高點7.1%下滑。

上月汽柴油價格年減23%，使通膨增速大幅趨緩，但其他商品和服務價格仍劇增，其中糖價和運輸保險費各比去年同期攀升54%和48%，增幅為1980年代晚期有紀錄以來最高。

上月CPI符合英國央行5月的預估，也從去年10月的高點11.1%進一步滑落，但仍高於央行設定的2%目標。英國智庫「決議基金會」研究部主管史密斯說，在任何先進經濟體中，英國的通膨率仍位居高檔，在上月通膨公布後，情況已見好轉，從非常惡劣轉變成糟糕，「我們非常樂見通膨改善。」

CPI數據公布後，英鎊兌美元應聲走低，一度貶逾1%，對歐元也走軟，在盤中觸及5月來最低。投資人也縮減對英國央行進一步升息的押注，如今預期8月3日的決策會議將升息1碼而非2碼，並排除央行在年底前把把借款利率維持近7%的預期。

同日歐盟統計局公布，歐元區6月扣除糧食和能源價格的核心CPI年升率，終值為5.5%，較初值的5.4%上修，也比5月的5.3%加速上揚。上月整體CPI的終值為5.5%，為俄烏戰爭爆發以來最小增幅，彭博資訊訪調的經濟學家認為，在2024年底前，基礎通膨的增速都將快過整體通膨。

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